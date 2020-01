Den døve mannen fra New York, Yaroslav Suris, prøvde å se to pornofilmer på Pornhub da han bestemte seg for å saksøke flere pornogiganter.

I oktober 2019 og januar 2020 skulle han se filmene «Hot Step Aunt Babysits Disobedient Nephew» og Sexy Cop Gets Witness To Talk».

Da det ikke var teksting på pornofilmene, fikk han ikke nytt videomaterialet, skriver ABC NEWS.

Det var torsdag denne uken at Suris leverte inn søksmålet til den distriktet Østlige New York.

Brudd på diskrimineringsloven

Han mener mangelen på teksting er et brudd på diskrimineringsloven i USA.

I søksmålet mener han at PornHub, RedTube og YouPorn bryter med ADA (Americans with Disabilitites Act) fra 1990. I ADA står det at alle med funskjonnshemning skal ha full og lik nytelse av offentlige tjenester.

– Internettsider som forhindrer tilgang til døve og tunghørte er den diskriminerende handling, står det i søksmålet.

– Vi har tekstede filmer

PornHubs visepresident, Corey Price, avviser at pornofilmene ikke har teksting.

– Selv om vi ikke kommenterer pågående søksmål, vi vil poengtere at vi har en teksting-kategori, sier han til ABC NEWS.