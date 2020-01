Statsminister Erna Solberg mener spørsmålet om å bringe tilbake IS-kvinnen og barna hennes, er et moralsk dilemma og ikke burde inngå i den vanlige politiske diskusjonen.

– Kan vi se på at dette barnet ikke får hjelp og kanskje blir mye mer alvorlig sykere, og i ytterste tilfelle dø? Og ikke gjøre noe? Regjeringens flertall har sagt at det må vi svare på med en moralske riktige måten og si vi at da må hjelpe et norsk barn, selv om moren har sluttet seg til en organisasjon og deltatt i Syria på noe vi ellers vi vil si er helt forkastelig, sier Solberg til TV 2.

Konflikt på overflaten

– Erna Solberg befinner seg i et politisk og moralsk minefelt. Ingen politiker tåler å ha en femårings liv på samvittigheten. Også den alltid avventende og sindige statsministeren vil nok heller risikere regneringens liv enn et barns, sier Andreas Birger Johansen, retoriker og daglig leder i Ordet Fanger

– At hun ordlegger seg på en måte som antyder at hennes avgjørelse er den moralsk riktige, i kontrast til Frps innstilling, er interessant. Jeg har lurt en stund på hvor grensen går for hva Regjeringen vil akseptere. Kanskje det er her?

Johansen hevder retorikken i statsministerens uttalelser sier noe om stemningen internt i regjeringen.

– Hun har vært veldig god på å ikke la slike konflikter komme til overflaten. Nå har det blitt en så prekær situasjon at det ikke var mulig å ta denne på kammerset, sier Johansen.

Solbergs nyttårstale handlet i stor grad om klima og miljø, som ikke er Frps kjernesak. Johansen tolker dette som et tegn på at hun tar et tydelig standpunkt for seg selv og sin del av regjeringen.

– Hun er mye klarer på at Høyres standpunkt er et annet enn Frps enn tidligere. Det har vi aldri sett så tydelig før, sier Johansen.

Statuerer sitt verdisyn

Johansen tror statsministerens retorikk vil gi gjenklang hos Høyre, Krf og Venstres velgere.

– For mange vil denne presiseringen være kjærkommen. Mange av velgerne til denne fløyen av regjeringen har ønsket en tydeligere linje for hvor langt Frp kan trekke resten av regjeringen i så verdiladede spørsmål, sier Johansen.

Han påpeker at det ikke er noe nøytralt språk i hennes formulering, og at måten hun ordlegger seg på viser at hun ønsker å statuere hvilket verdisyn hun og hennes fløy har.

– Hun prøver å heve dette over politikken. Men til syvende og sist, er jo alt en regjering gjør politikk, sier han.

Avpolitiserer saken

Einar Øverenget, forfatter og professor i filosofi, sier at moralske dilemmaer må ses i sammenheng med perspektiver.