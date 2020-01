Oslo Frp har innkalt til ekstraordinært fylkesstyremøte mandag klokken 16.30, opplyser leder Tone Ims Larssen til NTB.

Også fylkeslaget i Vestland skal ha møte mandag, skriver Bergens Tidende. Møtet vil bli holdt i etterkant av at statsminister Erna Solberg (H) har fått Frps kravliste for å bli i regjering.

Fylkesleder Gustav Bahus ville imidlertid ikke oppgi klokkeslett da NTB kontaktet ham fredag ettermiddag.

Agder Frp skal ha møte onsdag 22. januar. Dit er også lokallagsledere invitert.

Møre og Romsdal ferdig

– Jeg bestemte meg onsdag for å kalle inn til styremøte der også lokallagsledere møter. Det er for å informere samt drøfte partiets vei videre sett fra Agder, skriver fylkesleder Christian Eikeland i Agder i en tekstmelding til NTB.

Fylkeslaget i Møre og Romsdal, som er Frps største og mektigste, er ferdig med å behandle saken internt, ifølge leder Frank Sve.

– Det er jeg som fylkesleder som håndterer saken her i fylket, melder han til NTB.

Innlandet avventer

Innlandet Frp hadde ordinært styremøte torsdag kveld og avventer partiledelsens arbeid med saken, opplyser fylkesleder Johan Aas.

I Trøndelag opplyser fylkesleder Tommy Skatland at de vil innkalle til styremøte dersom det er behov for det.

– Jeg er jevnlig i kontakt med hele fylkesstyret via telefon, opplyser han.

Flere fylkesledere har tatt til orde for at det må innkalles til ekstraordinært landsstyremøte for å diskutere regjeringsdeltakelsen.