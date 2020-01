I en podcast fra januar åpner den selverklærte sjamanen Durek Verrett opp om overgangen det var å tre inn i rollen som kjæresten til Märtha Louise offentlig.

Saken ble først omtalt av Dagbladet.

– Jeg må være ærlig, da vi annonserte vårt forhold gikk jeg inn i en sjokktilstand. Jeg gråt til Märta Louise og jeg lå i sengen og skalv, sier Verrett til Luke Storey i hans podcast.

Verret forklarer at det har vært tungt å vokse opp med evnene sine, og at det førte til at han droppet ut av skolen allerede i 8. klasse.

– Jeg sa til faren min at jeg kan ikke håndtere denne situasjonen. Jeg satt i klassen og hørte og følte alt som skjedde i klassen, sier Verrett.

Sterke reaksjoner

Han sier videre at reaksjonene i etterkant av at forholdet var voldsom, da spesielt på sosiale medier.

– Jeg fikk flere meldinger som at en svart person ikke var ønsket i Kongehuset, og jeg fikk flere grove trusler tilsendt. Nå rapporterer jeg slikt til politiet, men det var nytt for meg i starten, sier Verrett.

Verrett forteller videre om hvordan det første møte med Norge var for han.

– Da jeg for første gang kom til Norge holdt jeg på å snuble i kofferten på grunn av presseoppbudet. Det var intenst, og jeg trodde det skulle ta slutt, men det har bare fortsatt, sier Verrett.

Han forklarer at han han ikke kunne ha forestilt seg hvor inntrengende pressen var.

– Det var paparazzier overalt. Det var fotografer i busker, i trær og gjemt i varebiler, sier han.

Ble kurset av Märtha Luise

Durek Verret sier han fikk et krasjkurs i hvordan han skulle håndtere presse og fotografer av sin kjæreste.

– Jeg fikk et nybegynnerkurs i hvordan å håndtere paparazzier. Når vi var på ferie i Tyrkia oppdaget vi en fotograf i buskene utenfor. Kjæresten min dro dro for gardinene og sa: Du kan ikke ta av deg klærne foran et vindu igjen. De kan se deg og alt vi gjør, sier Verrett.

Han forteller videre at han har gjort mange feiltrinn, men at han er i en læringsprosess.

– Jeg gjorde mange feil og jeg skjemte ut henne, familien og barna. Jeg er ikke perfekt, men jeg lærer. Det handler om å respektere hennes norske kultur som jeg lærer mye om hvordan nordmenn tenker, sier Verrett.