Young solgt til Inter - dette sier Uniteds nye kaptein

– Det er viktig først og fremst for oss selv og vår sesong å få et resultat slik at vi kan klatre på tabellen, men det er alltid spesielt å slå Liverpool i enhver anledning.

– Er det også ekstra spesielt fordi de vil være 30 poeng foran med seier?

– Vi ser ikke på det på øyeblikket. Vi vil forbedre oss selv og det er hovedfokuset. Vi vil se på oss se på oss selv før vi ser på noen andre, svarer Maguire.

Tidligere denne uken svarte en lattermild Mohamed Salah at den eneste grunnen til at Liverpool ikke vant det motsatte oppgjøret på Old Trafford i høst - den eneste kampen denne sesongen Jürgen Klopps lag ikke har vunnet i Premier League - var at egypteren selv ikke spilte. Konfrontert med den uttalelsen, må også Maguire dra litt på smilebåndet.

– Hehe. Jeg liker selvtilliten. Han er en enorm spiller, det er ingen tvil om det. Han er en topp spiller, og har scoret mål i årevis. Det er en bonus for dem å ha ham tilbake i laget, men vi har masse talent i vårt lag også. Jeg er sikker på at de er bekymret for våre offensive spillere også, svarer Maguire diplomatisk.

Håper på å sette sin første United-scoring søndag

Fra sin midtstopperposisjon bidro forsvarereren med seks Premier League-scoringer for Leicester forrige sesong, men har til gode å finne nettmaskene i Manchester United-drakten etter gigantovergangen forrige sommer. Nå håper han at kanskje søndagens anledning kan by på noe der.

– Jeg liker å bidra med scoringer, det er noe jeg har gjort hele karrieren, men selv om jeg fremdeles venter på mitt første mål for Manchester United, så er det ikke noe jeg prioriterer. Jeg er først og fremst midtstopper.

– Men det vil være stort om det kommer på søndag?

– Ja, åpenbart. Å score på Anfield for Manchester United vil være et spesielt øyeblikk, men kun om vi tar tre poeng. Det er hovedmålet og vårt hovedfokus, sier Maguire.

– Det er ingen tvil om at presset er stort

Ifølge britiske medier lå overgangssummen på 865 millioner kroner da Maguire ble Manchester United-spiller før sesongstart, og med det ble han også tidenes dyreste forsvarsspiller.

– Det er ingen tvil om at presset er stort. Det er stort press i Premier League, men det å komme til Manchester United er å komme til en av verdens største klubber. Det er så mange supportere, du blir gransket og analysert. Men det gjør deg fullstendig fokusert. Som fotballspiller vil du spille under stort press, i de store kampene, de store øyeblikkene, og skape de beste minnene. Det er noe jeg er stolt av, forteller Maguire, som også avslører hvordan hans mor tok det da han for første gang hadde bindet på armen hos en av verdens største fotballklubber.

– Hun var åpenbart veldig stolt. Hun var stolt da jeg ankom klubben, hun har fulgt meg gjennom hele karrieren. Det har hele familien gjort, gjennom hele karrieren. Jeg håper det fortsetter, smiler Harry Maguire.

Manchester Uniteds nye klubbkaptein.

