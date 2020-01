Det var i en episode av TV 2-programmet Hver gang vi møtes i februar 2019, at Petter Bjørklund Kristiansen (30) plutselig kom med sjokkbeskjeden: Han skulle legge opp karrieren som artisten «Katastrofe».

Lørdag kveld har tiden kommet for de to aller siste konsertene. Akkurat det har ikke helt gått opp for Kristiansen enda.

– Jeg har jo vært forberedt på det lenge, men den siste uka her ble det plutselig ganske realistisk, og sånn «faen det er nå til lørdag, ja», sier Kristiansen til TV 2 og legger til:

– Jeg gråter skjelden, men i morgen kan det hende jeg griner, for det blir veldig rart, sier Kristiansen til TV 2.

Slutter mens «leken er god»

I tiden før annonseringen hadde Kristiansen begynt å prøve seg i andre roller i musikkverdenen, og kjente etterhvert at han trivdes like godt bak scenen som på den.

– Jeg har lyst til å være mer bakmann. Samtidig som å ikke tøye det ut lengst mulig, forteller «Typisk Norsk»-artisten.

– Samtidig var det litt den angsten for at noen skulle si «ja er det ikke så mye (som skjer, journ.anm) nå om dagen eller?». Så jeg tenker at enn så lenge nå så har ting gått fint, da gir jeg meg der.

Nå vil han heller bruke tiden som låtskriver og produsent for andre artister, sammen med makker og artist Stian «Staysman» Thorbjørnsen. I 2019 startet duoen plateselskapet All in Music/GG Music sammen.

Selskapet fikk en aldri så liten pangstart med Mads Hansens landeplage «Sommerkroppen», som også vant Spellemannsprisen i 2018 i kategorien «Årets låt». Like før jul slo de også til med «Juletragedien» – denne gang med Erik Follestad og Linni Meister som vokalister.

Kompisene sluttet å spørre

Selv om en epoke nå er over henger ikke Kristiansen med leppa av den grunn. Tvert imot gleder han seg enormt til å gjøre noe mange kanskje tar for gitt, som å ha fri i helgen, og å kunne henge med venner.

Samtidig gleder han seg også stort til spesielt én ting:

– Akkurat nå gleder jeg meg mest til å spille poker! Jeg har hatt det som hobby så lenge, men ikke fått spilt så mye som jeg vil. Så det skal jeg legge ned altfor mange timer i nå.

Han innrømmer samtidig at det også er ting han kommer til å savne fra «artistlivet på veien» med gode kolleger.

– Den livsstilen med å være «på veien» med gutta boys som du kjenner bedre enn de aller fleste andre. Alt fra en «ræva» konsert til de kuleste konsertene vi har spilt, og alt som dukker opp på veien. Det livet der kommer jeg til å savne. Det er en rar livsstil, men sjukt gøy, forteller han og konkluderer:

– Jeg kommer rett og slett til å savne Gardermoen litt. Jeg får vel dra opp dit og sette meg i loungen.

Glad i helg

At artisten fra Fredrikstad er glad i helg er det ingen tvil om. Nettopp derfor har han også latt sin aller siste «Katastrofe»-låt få navnet: «Det er helg».

– Jeg hadde lyst til å runde av med en rett frem «meg»-type låt. Jeg er glad i helg, jeg er glad i å ta meg en fest. Og så har jeg bare lyst til å avslutte med en «bøgda-vise» som folk kan drikke til i helga og runde av i tro «Katastrofe»-ånd, ler Kristiansen.