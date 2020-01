Se Liverpool - Manchester United søndag fra kl.17.00 (kampstart 17.30) på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Jürgen Klopp er ikke fornøyd med at Afrikamesterskapet er flyttet til vinteren 2021.

– Jeg kunne ikke respektert Afrikamesterskapet mer enn jeg allerede gjør. Jeg liker turneringen, den er interessant og spennende. Men det er et åpenbart problem at du spiller en turnering midt i sesongen, sier Klopp på fredagens pressekonferanse.

– Det er bedre for Afrika å ha mesterskapet da fordi det er bedre vær der. Det forstår jeg, legger Liverpool-manageren til.

– Vi har ingen makt

Mesterskapet skal spilles i Kamerun fra 9. januar til 6. februar 2021. Tidligere har mesterskapet vært spilt på sommeren når Premier League-klubbene er ute av sesong.

– For oss er det en katastrofe å miste tre spillere. I tillegg til det har vi ingen makt. Hvordan er det mulig at de som betaler spillerens lønn ikke kan bestemme om spilleren skal dra eller ikke, for eksempel? Om vi sier spilleren er skadet, må vi likevel sende ham til Afrika så landslaget får tatt en sjekk. Vi booker bare flyet deres. Dette er noen av tingene som er galt. Det burde ikke være slik, sier Klopp.

Han påpeker at tidspunktet ikke passer afrikanske spillere med tanke på fremtidige overganger.

– Det hjelper ikke afrikanske spillere. Vi kommer ikke til å selge Salah, Mané eller Keïta fordi de har den turneringen i januar og februar, selvsagt ikke. Men hvis vi skal hente inn en ny spiller er det en massiv grunn. Fordi da vet du før sesongen at i fire uker er du uten denne spilleren. Dette vedtaket hjelper ikke spillerne. Det er helt åpenbart.

– Trenger et oppsett som fungerer

Klopp sier at han aldri kommer til å slutte å ta opp dette problemet.

– Jeg sitter og sier dette nå, men ingen kommer til å høre etter. Her er han som klager i Liverpool i gang igjen, tenker de. Men så lenge ingenting endres vil jeg si det igjen og igjen. For dette handler om spillerne, ikke om meg, sier Klopp og fortsetter:

– Alle disse om er ansvarlig for planleggingen finner ikke tid til å sette seg ned og lage et oppsett som fungerer. De legger ikke inn en pause for spillerne. Hadde de respektert at spillerne kunne fått en pause, hadde det hjulpet ekstremt mye, understreker han.