Fra før er fire personer er pågrepet etter at en 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene ble funnet døde utenfor Bergen mandag.

Fredag ble ytterligere en person pågrepet.

Politiet skal holde pressekonferanse om drapet fredag klokken 17.00.

Hypotese: Drept på hospits

Etter det TV 2 forstår, er politiets teori at de to ble drept på et hospits i Møllendalsveien og fraktet til Gullfjellet etterpå.

– En av hypotesene er at de er drept et sted og fraktet til funnstedet, sa påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Tirsdag ble det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på hospitset, og politiet var på plass med store styrker på stedet.

Dømt for flere lovbrudd

De to første som ble pågrepet, allerede mandag kveld, er en mann i 50-årene og en mann i 30-årene.

De er begge blitt dømt for en rekke lovbrudd tidligere. Mannen i 50-årene er tidligere dømt 24 ganger.

Han har etter det TV 2 kjenner til tilbrakt store deler av sitt voksne liv i fengsel.

Den forrige dommen fikk han i oktober 2019, da fem måneders fengsel for oppbevaring av narkotika og kjøring i ruspåvirket tilstand. Han kjørte da bil i beruset tilstand og forårsaket en trafikkulykke.

Ikke sonet straffen

Etter det TV 2 kjenner til har mannen ikke sonet denne straffen enda.

I flere av dommene heter det at mannen hadde et voldsomt temperament og at han også i retten fremsto som voldsom og truende.

Han er dømt for vold en rekke ganger, mot flere forskjellige personer. Han er også dømt for en lang rekke trusler, både mot politifolk og myndighetspersoner, og mot privatpersoner i hans omgangskrets.

Mannen var onsdag ved så dårlig helse at han ikke møtte personlig i fengslingsmøtet.

– Min klient har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Han trenger hvile, så det er det vi har fokusert på nå, sier mannens forsvarer, Einar Råen.