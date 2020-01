Her sikter sjåføren på bilene med pistol

Bjørn Erik Ovesen (29) er yrkessjåfør og kjører vogntog. Da han var på jobb torsdag kveld og kom kjørende på E134 utenfor Haugesund ble han oppmerksom på en bil som lå foran han i kjørefeltet.

– Jeg la merke til at bilen vinglet og at den lå cirka 15 kilometer under fartsgrensen. Jeg slo av musikken og fortsatte å observere bilen. Samtidig tastet jeg inn telefonnummeret til politiet og vurderte om jeg skulle melde fra, forteller Ovesen.

Så skjer det utenkelige.

– Helt ut av det blå drar føreren ut en pistol av vinduet og retter den mot meg. Mens jeg holder på å ringe operasjonssentralen, så tar føreren ut pistolen igjen, også ser det ut som han trekker av og skyter mot to personbiler i motsatt felt, sier han.

Se video av hendelsen i toppen av saken.

Væpnet aksjon

Politiet i Sør-Vest ble varslet om hendelsen rett etter klokken 21.

– Vi fikk inn en melding fra en trafikant som fortalte at han hadde fått rettet et angivelig våpen mot seg mens vedkommende kjørte, sier jourhavende jurist Tonje Ravndal ved Sør-Vest politidistrikt.

Politiet bevæpnet seg og sendte flere patruljer i retning hendelsen.

– Politiet forteller meg at de har patruljer i et godt utgangspunkt og at de er på vei. Jeg skulle egentlig ta av, men forteller politiet at jeg kan fortsette å ligge bak bilen i forsvarlig avstand. Jeg hadde operasjonssentralen på tråden hele veien, og rapporterer tilbake til de om hvor vi var, og om bilens kjøring og fart, sier Ovesen.

Samtidig sitter yrkessjåføren med en spent fot på bremsen.

YRKESSJÅFØR: Bjørn Erik Ovesen er selvstendig næringsdrivende og eier av lastebilen han kjørte da han vitnet den uventede hendelsen. Foto: Privat

– Selv om jeg klarte å holde meg forholdsvis rolig gjennom hendelsen, hadde jeg stussa på bilen tidligere. Det gjorde meg litt mer spent i situasjonen, sier Ovesen.

Etter cirka ti minutters bak liggende bak bilen, kunne han skimte blålys i speilet.

Dramatisk pågripelse

– Da jeg så blålyset slapp jeg politiet forbi. De kjørte to biler i bredden, og forsøkte å stoppe personbilen med blålys og sirener. Etter noen 100 meter stopper den i en lomme. Da tar de tungt bevæpnede patruljene dekning, og ber personene i bilen om å komme seg ut og legge seg på bakken, sier Ovesen.

Selv drar han i håndbrekket og legger seg i dekning.

– Da jeg ser politiet tar dekning bak tjenestebilene og sikter med maskingevær, bestemmer jeg meg selv for å ta dekning. Jeg velter meg ned på motorkassen i lastebilen, mens jeg fortsetter å filme med mobilen, sier han.