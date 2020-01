Lade-giganten Ionity har akkurat gått ut med sin nye prisstruktur for lading av elbil. Den har vakt stor oppsikt.

Her blir det nemlig svært kostbart å lade elbilen. I praksis slik at det fort koster betydelig mer å kjøre på strøm, kontra bensin eller diesel.

En av dem som reagerer kraftig på dette er Norsk elbilforening:

– Det kan virke som tysk bilindustri ikke skjønner bæret av det norske elbilmarkedet, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Ekstra dyrt i Norge

Hurtigladeselskapet Ionity er etablert av Volkswagen-gruppen, Daimler, Ford og BMW. De har et omfattende ladenetterverk i Europa og også flere stasjoner i Norge.

Et introduksjonstilbud med 80 kroner for en ladeøkt utgår nå og skal erstattes av 0,79 Euro per kilowattime (kWt), som etter dagens kurs utgjør i overkant av 7,80 kroner.

Ionity har i tillegg valgt å ta i litt ekstra, slik at den norske prisen skal bli 8,40 kroner per kWt. Det gjør at det fort vil koste over 20 kroner per mil å kjøre større elbiler.

I klartekst: Mye dyrere enn bensin og diesel.

Ionity er i gang med en omfattende utbygging av ladestasjoner i Europa. Det koster penger – mye penger for de som skal bruke laderne deres. Foto: Scanpix

– Strøm er billigere i Norge

– Et slikt prisnivå for lynlading er uhørt, og betyr i praksis at Ionity priser seg høyere enn fossilt drivstoff. I tillegg velger Ionity å kreve en høyere pris i Norge enn i resten av Europa. Det betyr altså at elbilistene i det mest utviklede markedet skal utsettes for landeveisrøveri for å finansiere videre utbygging andre steder, sier Bu, i en pressemelding.

Dette har Norsk elbilforening absolutt ingen grunn til å tro at kundene blir med på. De negative reaksjonene på Ionitys nye prispolitikk lot nemlig ikke vente på seg.

– Det nytter ikke å prise lynladetjenestene likt i alle markeder. Strøm er billigere i Norge enn i en rekke andre europeiske land, og vi har mange flere kunder, og det må selvsagt reflekteres i prisen på lynlading. Ionity priser seg nå ut av markedet, og resultatet vil uunngåelig bli færre kunder, sier Bu.

Christina Bu i Norsk elbilforening mener Ionity snarest må revurdere sin prispolitikk. Foto: Scanpix

Gjelder kunder uten avtale

Ionity forsvarer sitt standpunkt på følgende måte på sin Facebook-side:

«Avhengig av ladebehovet, kan kunder velge attraktive ladetilbud fra en av Ionitys leverandører av ladetjenester som; Audi e-tron lade kort, Mercedes me Charge, BMW ChargeNow, Porsche-ladekort, Volkswagen WeCharge og mange flere.»

At dette skal være attraktive ladetilbud for de fleste, mener Elbilforeningen er å trekke strikken vel langt. De anfører som et eksempel at Audi sitt ladekort har en pris på 189 kroner måneden, samt 3,2 kr/kWt. Dette kortet har bindingstid på 12 måneder, som automatisk fornyes for 12 nye måneder med mindre man sier det opp i god tid.

Den nye kWt-prisen på 8,40 kroner gjelder "dropin-kunder" som ikke har avtale.

– Fullstendig på jordet

– Norsk elbilforening henstiller Ionity om snarest å revurdere den nye prispolitikken. Sammenlignet med prisnivået hos andre ladeselskaper i Norge er prisnivået fullstendig på jordet. Altså er det behov for en ganske kraftig justering for å gjøre Ionity sitt tilbud konkurransedyktig, sier Christina Bu.

Hun minner likevel om at elbilen fortsatt gir langt lavere drivstoffkostnader på årsbasis enn fossilt, dersom den lades mest hjemme, men at det likevel er viktig at hurtigladeoperatørene forstår at deres tilbud må være attraktive.

