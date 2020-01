Tiril Eckhoff gikk en stålende etappe og sørget for norsk jubel på stafetten i Rupholding, og beholder dermed ledelsen i verdenscupen.

Eckhoff gikk ut på tredje etappe med 47 sekunder opp til Frankrike på førsteplass. 29-åringen gikk raskt i sporet og fikk fullt hus etter første skyting.

– Jeg kjørte på fra start. Jeg gikk kanskje litt fort inn til stående. Jeg tok kanskje en sjanse, men det gikk jo veldig bra, sier Eckhoff til NRK.

På stående skyting var Eckhoff kun et kanttreff unna strafferunde, men slapp med skrekken.

På siste veksling med Marte Olsbu Røiseland var det bare 2,9 sekunder opp til Frankrike.

Røiseland gjorde ingen feil på sjarmøretappen. Fikk fullt hus på to av to skytinger og gikk i mål 10,7 sekunder foran Frankrike på andreplass.

Dermed vinner Norge sin sin fjerde strake stafett denne sesongen.

Dårlig start

Karoline Knotten gikk første etappe for Norge, men fikk ikke den starten hun hadde håpet på. På første veksling med Ingrid Landmark Tandrevold lå Norge minuttet bak teten.

– Man må prøve å finne en riktig marsjfart for seg selv. Ikke tenke at man må ta igjen alt. Jeg har en trygghet når jeg har to sterke utøvere som skal gå etter meg meg, så alt stod ikke bare på meg. Men jeg var veldig fornøyd med egen etappe, sier Ingrid Landmark Tandrevold til TV 2.

Karoline Knotten var ikke like fornøyd med sin etappe.

– Jeg var kanskje litt heit i toppen. Jeg klarte ikke helt å slappe av å gjennomføre det jeg skulle gjøre, så det var litt kjipt, sier Knotten til TV 2.

