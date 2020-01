Flere fremtredende Frp-politikere reagerer på statsminister Erna Solbergs uttalelser til TV 2 torsdag om beslutningen om å hente en terrorsiktet IS-kvinne og hennes to barn fra Syria.

Solberg sa at regjeringens flertall hadde valgt å svare på en moralsk riktig måte, og at dette er en sak hvor det er vanskelig å ta et annet valg «i forhold til vårt moralske kompass og vår ryggrad i disse sakene».

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Frp, reagerer kraftig på statsminister Erna Solbergs uttalelser, og sier at striden rundt hjemhentingen av IS-kvinnen og hennes barn helt klart har et potensiale i seg til at Frp går ut av regjeringen.

– Har hatt en grundig prosess

– Jeg reagerer på at når man i en kontroversiell avgjørelse begynner å forklare det med et moralsk kompass, som om et moralsk kompass er bedre innstilt hos Høyre enn Frp, sier Helgheim til TV 2.

Helgheim sier at han reagerer fordi alle har vanskelige vurderinger å ta i denne saken.

– Vi tok de vurderingene for lenge siden, og stått veldig støtt på det. Vi har hatt en grundig prosess, hvor vi har vurdert sikkerhet og humanitære hensyn. Jeg vil ikke gå ut og si at andre har et dårlig moralsk kompass, fordi man har kommet til en annen beslutning.

– Jeg reagerer ganske mye på når man begynner å bortforklare egne avgjørelser som er kontroversielle, og som jeg mener er dårlige, med moral, sier Helgheim.

– Betyr det at statsministeren øker kløften mellom dere?

– Det var nok ikke noe jeg hadde forventet å høre fra statsministeren. Dette er noe vi hører ofte fra andre aktører i samfunnsdebatten og andre partier, hvor mange mener at de har bedre moral enn oss, selv om vi veldig ofte kan vise til at vår politikk ville hjulpet langt flere mennesker. Her er det snakk om forskjellige vurderinger, og forskjellig politikk. Det å sette andres intensjoner eller hensikter i tvil, er noe jeg tar avstand fra i politiske diskusjoner, sier Jon Helgheim til TV 2.

Fremskrittspartiets ledelse jobber nå med å utarbeide sine svar på den krevende situasjonen regjeringen befinner seg i, ifølge partileder Siv Jensen.

Statsminister Erna Solberg (H) og Jensen har avtalt et møte mandag for å gå gjennom Frps kravliste.

– Vi har avtalt et møte mandag der Siv Jensen vil gå gjennom de tiltakene Frp har varslet at de vil legge frem, heter det i en felles uttalelse fra Solberg og Jensen til NTB.

Raseri i Frp

Tirsdag ble det kjent at regjeringen har besluttet å hente hjem kvinnen og hennes to barn. Frp stilte seg ikke bak avgjørelsen, og beslutningen har skapt store bølger i partiet.

Sentrale partitopper mener partiet er overkjørt og har tatt til orde for å gå ut av regjeringen.

Frps stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos, som også sitter i det mektige landsstyret, sa onsdag til TV 2 at hun er flau av å sitte i regjering.