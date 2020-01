Etter en svak start ett slag over par på dag én maktet ikke Viktor Hovland (22) å slå nok tilbake på den andre runden under Europatour-turneringen i Abu Dhabi.

Hovland endte fredagens runde ett slag under par, totalt på par, og måtte innse at han ikke klarte cuten med ett slags margin.

Dermed endte Hovlands første turnering i 2020 på skuffende vis.

Det så imidlertid lyst ut da Hovland vartet opp med en eagle på det tiende hullet og fulgte opp med en birdie på det neste. Men to boogeyer på det 14. og 16. hullet spolerte det som kunne blitt en god dag i Abu Dhabi.

Det er andre turnering på rad at Hovland ikke klarer cutten. Også under Mayakoba Golf Classic i Mexico måtte Hovland innse at det kun ble to runder.

Hovland får mulighet til å slå tilbake neste uke når Europatouren flytter seg videre til Dubai og Omega Dubai Desert Classic.