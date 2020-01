Overrasket TV 2-deltakerne med mosevegg på kjøkkenet

Nytt kjøkkenliv

Kjøkkenet ble totalforandret under oppussingen. En matbod ble revet slik at det ble plass til en halvøy der man kan sitte på barkrakker på den ene siden.

– Vi har alltid lurt på hvorfor kjøkkenet har virket så lite selv om det var et stort rom, men nå skjønner vi at det hadde med den litt trange «L»-formen å gjøre. Barkrakkene er mye i bruk, spesielt av barna. Det å sitte der har også gitt oss nye vinkler på utsikten i vinduene, noe vi setter stor pris på, forteller 42-åringen.

Kjøkkenlivet til familien har altså fungert fint etter oppussingen, og tobarnsmoren er spesielt glad for at benker og spisebord har store flater og er lett å holde rene.

De eneste forandringene som har skjedd siden Tid for hjem dro sin vei, er at nøttene som stod på benken er spist opp, og at bregneplantene på hyllene har dødd.

– Jeg er ikke så god på bregner, ler Vestheim, men jeg er glad for alle hyllene, jeg liker å variere med pynt og planter.

Programleder Kjerstis fortelling

Det kommer en dag i et hvert kjøkkens liv da det hele er over. Rått og brutalt er det en dag slutt.

I dette tilfellet har innredningen stått siden 70-tallet. Hengsler er ødelagte, skuffefronter mangler og det føles trangt og slitent. Men det finnes stort potensiale for forbedring av planløsning.

Rommet er skikkelig flott med masse lys, høyt under taket, utsikt, samt til og med en ekstra matbod som kan bli en del av rommet.

GAMMEL LØSNING: Slik så familiens kjøkken ut før oppussingen. Foto: Pandora Film.

Designers plan

Jon Eliasson er rett mann til dette prosjektet. Han har lang erfaring i innredning og produktdesign, og har alltid en sterk omtanke for mennesker i det han skaper.

Dette er hans plan: Matboden skal bort og arealet innlemmes i kjøkkenet. Kjøkkenet skal få en halvøy slik at flere kan delta i matlaging samtidig, med barstoler på den ene siden. Malt panel på vegger og i tak skal bevares der det er mulig, og en del av kjøkkenfrontene skal lages slik at de ligner på panelet.

Ellers skal hovedmaterialet være lys ask, ask – og mose.

Grunnarbeidet

Vi fjerner det gamle kjøkkenet og vasker ned all panel, alle vinduskarmer, og alt listverk. Gulvet er veldig skjevt på den ene siden, så her må vi ta opp eksisterende gulv og rette opp underlaget ved hjelp av flytbetong. Vi snakker flere centimeters forskjell.

Når grunnarbeidet er gjort, og alt er vasket, blir panelet som skal være igjen grunnet før videre maling. Det er klart for alt som skal bygges.

MØNSTER OG LYS: Den nye kjøkkenkroken ble mye lysere og har kontraster i både mønster og materialer. Foto: Pandora Film.

Kjøkkenet

OVERGANG: Skapene går over i veggpanelet. Foto: Pandora Film.

Kjøkkenet skal ha to forskjellige typer fronter. Ferdigkjøpte fronter i lys ask, og egenlagede fronter der høyskapene skal stå.

De vi skal lage selv, skal ligne på veggpanelet, så her bruker vi mdf-plater som vi freser spor i. Samme bredde mellom sporene som på de liggende panelbordene på veggene. Som avslutning ved kjøleskapet lager vi trekantede hyller som i en skrå vinkel møter veggpanelet.

Slik vandrer de horisontale linjene rundt rommet og blir til forskjellige ting.

Hyllene vi lager over sofabenken er også en del av denne ideen med at elementene «vokser ut av panelveggen». Som kontrast til alle stripene blir det sekskantete fliser på vindusveggen, – som et bikubemønster.

Kjøkkenet får en lys benkeplate i stein, kjøkkenviften har en rund form og messingfarge. Messingfargen går også igjen som detaljer i lampene.

Spiseplassen

Familien hadde fra før av en stor, romslig sofa på kjøkkenet. Denne var høyt elsket og mye brukt, så vi går for en sofaløsning langs veggen vi også.

Skroget lager vi i heltre av ask. Siden det er en radiator langs veggen der benken skal stå, lager vi åpne spalter i fronten slik at varmen kan sirkulere.

Sittepute og ryggputer blir trukket i ulike blågrønne farger. Jon har tegnet ryggputer i ulike størrelser. De ser nesten litt ut som skulpturer, eller er i alle fall dekorative når de kommer på veggen.

DETALJER: Luftehullene under benken gjør at varmen fra radiatoren kommer ut, samtidig som benken er varm å sitte på. Foto: Pandora Film.

Spisebordet lager Rune i heltre av ask. Det er skikkelig stort og med tykk bordplate. Solide saker.

SPISEKROK: Det ble en lys og lun spisekrok på kjøkkenet. Foto: Pandora Film.

Benk og spisebord blir behandlet med hvitpigment-olje slik at det skal være lett å holde flatene rene. I tillegg beholder treet den lyse, fine fargen.

Mosevegg

Dette har vi gledet oss til – tenk å få lage en hel vegg av mose!

Vi er veldig spente på hvordan vi skal gå frem for å få det pent, og også hvordan det vil ta seg ut.

Slik mose kommer ferdigmontert på kryssfinerplater. Du kan velge om du vil ha ensartet mose slik som her, eller om du vil ha en blanding av ulike mosetyper slik at det blir nesten som et bilde.

Mosen er ekte. Den er tørket, og så farget før den blir limt på platemateriale. Den er limt skikkelig godt fast, så det går når vi sager i de store platene slik at de passer rundt døren og langs skråtaket.

TITTEI: Kontakten er godt gjemt inni den frodige moseveggen.

Når det er gjort er det bare å skru fast. Vi synes det blir så fint! Fantastisk farge, og veldig gøy med et skikkelig stort stykke natur inn i rommet.

Luftregulerende effekt

En slik mosevegg er ikke bare vakker, den har også en fin akustisk effekt siden den demper sjenerende eller hard lyd.

Samtidig skal den kunne regulere luftfuktighet ved at den tar opp fukt når det trengs, og slipper fukt om luften blir for tørr.

Om luften er veldig tørr der man har montert en mosevegg anbefales det å spraye med litt vann en gang i blant. Du kan sikkert Google deg fram til mer informasjon om dette, dersom du synes det er interessant.

Ferdig!

Kjempekjekt å se rommet ferdig, og en artig jobb med et fint design fra Jon Eliasson.

Vi er selvsagt slitne etter en så pass omfattende oppussing, men det er verdt det når vi ser hvor glade huseierne blir.

Det er klart at vi var spente på hva de ville synes om alle de utradisjonelle valgene vi tok, men det gikk jo heldigvis riktig bra.

Hurra, og takk for oss!

– Kjersti

