– En stor skam for landet mitt

Etter Kina er Tyrkia det eneste landet i verden som har blokkert Wikipedia. Onsdag 15. januar ble imidlertid nettleksikonet tilgjengelig igjen etter å ha vært blokkert i tre år.

Utgangspunktet for blokkeringen i april 2017 var to artikler som hevder at Tyrkia har støttet IS og andre terrorgrupper i Syria.

Tyrkiske myndigheter ba nettstedet om å slette de to artiklene, men Wikipedia nektet. Dermed ble tilgangen til Wikipedia på alle språk blokkert. Myndighetene gjorde dette med henvisning til en lov som gir myndighetene adgang til å forby nettsider som de mener truer landets nasjonale sikkerhet.

Etter nærmere tre års forbud bestemte landets forfatningsdomstol at forbundet mot Wikipedia var i strid med ytringsfriheten i landet. To uker senere opphevet telekommunikasjonsmyndigheten (BTK) forbudet, og onsdag 15. januar ble Wikipedia tilgjengelig igjen i landet.

– En vilkårlig sensur

David Diaz-Jogeix er programdirektør i menneskerettsgruppen Article 19. Gruppen følger situasjonen rundt ytringsfrihet i Tyrkia veldig tett. Diaz-Jogeix opplyser at etter det mislykkede kuppet i 2016, har minst 3673 dommer og aktører blitt sparket, 170 medieselskap blitt stengt, og over 100 journalister har blitt fengslet i landet.

– Etter kuppet i 2016 og innføringen av unntakstilstand økte brudd på rett til ytringsfriheten dramatisk. I Tyrkia finnes frie medier nesten ikke lenger nå. Det er også en utbredt selvsensur i landet, sier han til TV 2.

David Diaz-Jogeix er programdirektør i menneskerettsgruppen Article 19. Foto: Privat

Han sier at blokkeringen av Wikipedia var en vilkårlig sensur. Han legger til at ved å blokkere hele nettstedet krenket de tyrkiske myndighetene folks rett til informasjon og ytringsfrihet.

– Det ser ut at forbudet er motivert av et ønske om å sensurere spesifikke politiske meninger som er ugunstige for regjeringen. Begrunnelsen var nasjonal sikkerhet, men hele nettstedet ble blokkert, sier han.

– Urimelig

Diaz-Jogeix forklarer at uansett hvilke grunner som gis vil forbud mot en hel nettside nesten alltid være urimelig.

– Denne blokkeringen er bare én måte den tyrkiske regjeringen begrenser innbyggernes rett til ytringsfrihet, utallige nettsteder har blitt blokkert med liten eller ingen begrunnelse, sier han.

Aydın Engin har 30 års erfaring som journalist, og ble i fjor dømt til sju og et halvt års fengsel på grunn av sitt journalistiske arbeid i avisa Cumhuriyet.

– Tusenvis av nettsteder er fortsatt stengt

Han sier til TV 2 at regjeringen har nulltoleranse for kritiske tanker.