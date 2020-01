De amerikanske Global Hawk skal, som navnet tilsier, overvåke land og sjø med et haukeblikk.

– De gir oss mulighet til å se mer, de kan forflytte seg over store avstander, og for første gang skal alle de allierte stå for drift av droner i fellesskap, sa Stoltenberg på en seremoni på den italienske flybasen Sigonella fredag.

I løpet av året kommer det ytterligere tre droner, slik at flåten blir på fem ubemannede overvåkingsfly.

