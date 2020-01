Leah (12) har albinisme og ser kun 17 prosent – nå har hun klart det som ingen trodde var mulig

Tolv år gamle Leah Isabella Petterson har elsket ballett så lenge hun kan huske.

Det hele startet med at hun begynte å høre på klassisk ballettmusikk.

– Jeg synes det så veldig gøy ut å danse ballett, også synes jeg det var vakkert når ballettdanserne trippet rundt på tåspisskoene. Da tenkte jeg: «Sånn der vil jeg bli en dag», sier Leah til God morgen Norge.

Historien til Leah ble først fortalt i dokumentarserien UNIK på NRK.

Danser på Operaen

Så var det gjort. Leah startet på ballett og derfra gikk det fort.

ALBINISME: Leah er født med albinisme, som betyr at hun mangler fargestoffer i huden, håret og øynene. Foto: Privat

I dag danser hun ved Ballettskolen på Operaen – Norges ledende skole for utdanning i klassisk ballett. Tolvåringen har allerede rukket å være med i både Svanesjøen og Nøtteknekkeren.

Det i seg selv er en stor prestasjon. Det som gjør det ekstra spesielt er at Leah er født med albinisme og ser kun 17 prosent.

– Albinisme er noe som gjør at man har mindre pigmenter i huden, som kalles melanin. Det gjør at man får veldig lys hud, hår og øyevipper, forklarer Leah, og legger til:

– Det påvirker også øynene; at man ser ganske dårlig.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Hjelpemidler

Fire mennesker blir født med albinisme hvert eneste år i Norge. Enkelte med denne sykdommen kan også få nystagmus – ufrivillige rytmiske øyebevegelser.

Også dette har ballettdanseren fått. Leah forklarer at mennesker med et normalt syn ser 60 meter på avstand, mens hun ser bare seks meter. Hun forteller også at øynene hennes beveger seg ukontrollert frem og tilbake.

Likevel lar hun ikke hennes dårlige syn være noen hindring. Gjennom flere år har hun lært seg tips og triks som gjør hverdagen litt enklere.

LOVENDE KARRIÈRE: Leah Isabella Petterson (12) danser ved Ballettskolen på Operaen. Foto: Privat

– I skolegården, når jeg skal finne vennene mine, har jeg én metode. I starten av skoledagen pleier jeg alltid å se hvordan jakker de har på seg. Når jeg da går ut i friminutt ser jeg alltid jakkene deres og da vet jeg at det er vennene mine.

Jakketrikset bruker hun også i slalåmbakken. I klasserommet har hun et kamera festet i taket, som igjen er koblet til PC-en til Leah.

– Det kan jeg styre rundt hvor jeg vil i klasserommet, og zoome inn på smartboarden og tavlen. Da blir hverdagen min mye lettere, sier hun.

Til tross for problemer med synet, får Leah ingen spesialbehandling på Operaen. To ganger i året må hun opp til eksamen for å få lov til å fortsette. Det krever mye trening og hardt arbeid.