Fredag ble resultatet av de første undersøkelsene av Gjellestadskipet presentert.

Undersøkelsene viser at skipet tidligst kan ha blitt bygget i år 733 e. Kr, altså før vikingtiden.



Det er derimot mer sannsynlig at skipet er fra tidlig vikingtid.

Skipet ble funnet på Gjellestad i Halden i 2018 og er det første bekreftede funnet av et vikingskip siden 1903.

Angrepet av sopp

Prøver viser at bevart treverk i skipet er angrepet av sopp og derfor er under «hurtig og gjennomgripende nedbrytning».

Dette står i den foreløpige rapporten som fredag ble overlevert til Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren.

RAPPORT: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mottok fredag den første rapporten om vikinskipet. Foto; Ronnie Baraldsnes / TV 2

Årsaken til soppangrepet skal være at senkning av grunnvannsspeilet tillater oksygen å trenge helt ned til kjølen av skipet.

Utgraving

Hvorvidt det skal bli en større utgraving, skal diskuteres i tiden som kommer.

– Vi mener det er på sin plass med en større utgraving av hele jordet, sier arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen i Østfold fylkeskommune til NTB.

Det er tidligere funnet til sammen tre vikingskipsgraver her i landet. Det siste funnet ble gjort for over 100 år siden, da Osebergskipet ble funnet ved Tønsberg i 1904. Gokstadskipet ble funnet ved Sandefjord i 1880, mens Tuneskipet ble funnet ved Fredrikstad i 1867.