Slik får du mest ut av årets ferie

Reiseekspertens siste tips er å dele opp ferien i bolker og ikke bare kjøre standard reisepakke – som mange gjør.

– Jeg får panikk om jeg skal ligge på samme strand i to uker i strekk. Del opp ferien i to med for eksempel fem dager i en storby, for så å sette kursen ut mot kysten. Når man ikke bor på samme sted hele ferien, får man flere opplevelser og ferien føles lenger, sier hun.

Hekta på helgetur

Lederen i Virke Reiseliv forteller at nordmenn også er svært glad i helgeturer.

– Vi ser at hele 8 av 10 har tenkt seg på helgetur i 2020, meddeler hun.

BEGGE DELER: Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv, mener nordmenn gjerne vil reise både innenlands- og utenlands. Foto: Virke Reiseliv.

Det ser imidlertid ikke ut som man jakter tropevarme når man reiser bort for en helg.

– For de som planlegger Norges-helg er Oslo favoritten, mens Storbritannia er utenlandsfavoritten for helgeturene våre, forteller Bergmål.

Spania på topp

Det er likevel ingen tvil om hvilket land som er nordmenns feriefavoritt.

– Spania er det mest populære reisemålet for sommerferien 2020, etterfulgt av Danmark og Hellas, forteller Bergmål.

Om man kun jakter solferie er Hellas en god nummer to bak Spania.

– Vi reiser like langt som før og Spania, Italia, Kroatia og Hellas er nok en gang middelhavsfavorittene sammen med storbyfavorittene London, Paris, Barcelona og Roma, bekrefter Mannion-Gibson.

Les ekspertenes tips:

1. Bestill tidlig

Det kan være lurt å være tidlig ute om man skal benytte seg av de aller beste tilbudene.

– Det lønner seg som oftest å bestille tidlig, spesielt for å få de beste produktene som alltid selges først, forteller Berge.

Om man avventer med drømmer om fint, norsk sommervær kan det fort bli dyrt.

– I år lønner det seg å være tidlig ute med å bestille flyreisen. I fjor satt jo mange på gjerdet og ventet med å bestille på grunn av det fine været sommeren før, sier Mannion-Gibson.

– Denne trenden ser vi ikke noe til i år. Hovedregelen er at jo tidligere man booker, jo bedre priser får man. Flyene til de populære destinasjonene fylles allerede i et større tempo enn i fjor, sier Mannion-Gibson.

2. Benytt helligdagene

Hvis man skal få mest mulig ut av feriedagene kan det være lurt å legge dem opp mot helligdagene.

– 1. mai er på en fredag med mulighet for en langhelg og Kristi himmelfartsdag er på en torsdag for en enda bedre mulighet for en langhelg uten bruk av for mange arbeidsdager, sier Berge.

– Påsken er som vanlig med fri torsdag-fredag og mandag, fortsetter han.

Årets juleferie vil gi dårlig med «gratis fridager», og det kan dermed være lurt å benytte seg av de som finnes i vårhalvåret.

– Julaften blir i år på en torsdag og det er dårlig for god utnyttelse av fridager, i år var jo julaften på en tirsdag og det var optimalt, forteller Berge.

2. Vær kreativ

Hvis man vil unngå de verste turistfellene og spare litt ekstra penger kan det lønne seg å tenke kreativt rundt reisetidspunktet.

– Vi ser at folk er litt mer kreative og fleksible når de reiser. Velger man å reise et par uker før eller etter skoleferien starter, kan man spare mye penger på både fly og hotell, forteller Mannion-Gibson.