Et ni år gammel mysterium kan få svar. I årene 2010 og 2011 ble det funnet levninger etter ni kvinner, én mann og en jente langs en bilvei ved en populær badestrand på Long Island utenfor New York.

Noen av de døde har aldri blitt identifisert, og politiet har tidligere uttalt at minst tre personer sto bak drapene, og at området hadde blitt brukt som dumping-sted over tid.

Setter symbol i forbindelse med seriemorder

Torsdag gikk politiet i Suffolk ut og sa de mener en og samme drapsmann står bak alle elleve drapene. De offentliggjorde samtidig bilde av et symbol som stammer fra et svart lærbelte de mener tilhører seriemorderen.

– Vi tror ikke dette beltet har tilhørt noen av ofrene, sier politisjef i Suffolk, Geraldine Hart, under pressekonferansen.

Symbolet viser «WH», eller «HM» avhengig av hvilken vinkel man ser det fra.

Geraldine Hart viser fram bilde av symbolet «WH», eller «HM». Logoen stammer fra et svart belte som politiet tror tilhører en ukjent seriemorder.

– Vi håper noen kjenner igjen symbolet og at noen har informasjon om hvilke belte det kan ha tilhørt, sier Hart.

Politiet har opprettet et eget nettsted for oppdateringer og tips om saken.

Prostituerte

De fleste ofrene er kvinner, som jobbet som prostituerte. De ble funnet i forbindelse med etterforskningen av Shannon Gilbert som forsvant i 2010.

Gilbert var en 24 år gammel prostituert som forsvant etter å ha dratt fra en kunde som bodde ved stranden. Politiet satte i gang søk i området, og fant levninger som hadde ligget lenge ute. Ytterligere søk avslørte tre lik. Alle ble funnet i nærheten av hverandre.

Ett år senere var antall lik oppe i ti. Åtte kvinner, en mann og en jente. Kroppsdeler fra samme individer ble funnet andre steder på Long Island. Gilbert ble funnet drept ikke langt unna i 2011.

Gentester

I tillegg har politiet levert inn DNA-prøver av ofrene som ikke er identifisert for genanalyse hos FBI. De har håp om at dette kan hjelpe dem med å kartlegge identiteten deres gjennom å kjøre resultatene gjennom gendatabaser og finne potensielle slektninger.

Politiet hevdet lenge at Gilberts dødsfall var en ulykke, men torsdag uttalte Hart seg noe tvetydig. Gilberts slektninger er kritiske til politiets håndtering av saken. Politiet har nektet å offentliggjøre en nødsamtale Gilbert ringte inn til politiet samme kveld som hun forsvant, fordi de hevder det kan ødelegge for etterforskningen.

Pressekonferansen torsdag sammenfaller med promoteringen av Netflix-filmen «Lost Girls». Filem skal ha premiere under Sundance festivalen 28. januar. Filmen er basert på en bok som handler om Gilbert-forsvinningen.