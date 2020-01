Fredag 13. desember gikk det et steinras ved E18 Bommestad i Larvik. Cirka 1000 kubikkmeter med løse steinmasser og steinblokker raste ned ved E18.

Årsaken til steinraset er forsatt uklart og flere har stilt spørsmål til hvordan det kunne gå ras på en nesten ny motorvei.

Nå har Statens Vegvesen bestemt at deler av fjellskjæringen nord og sør for rasstedet ved E18 Bommestad i Larvik også skal fjernes.

– Hele området rundt raset har blitt vurdert av ulike geologmiljøer med tanke på sikkerhet. Basert på råd fra disse miljøene, har Statens vegvesen nå besluttet å fjerne mer av fjellområdet, både nord og sør for selve rasstedet, skriver Statens Vegvesen.

De skriver at det er vanskelig å vite når E18 vil ha normal trafikk igjen, men at det trolig vil ta en til to måneder å gjennomføre arbeidet.