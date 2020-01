Det får TV 2 bekreftet av Justisdepartementes kommunikasjonsavdeling og Kallmyrs politiske rådgiver Christoffer Pedersen.

Kallmyr har planlagt en reise til Rwanda fra førstkommende søndag, med et omfattende program fra mandag til og med onsdag, med møter blant andre med landets justisminister og besøk i Gashora flyktningemottak, som regjeringen har bestemt seg for å hente 600 kvoteflyktninger fra i 2020.

Justisministeren kommer til å reise til Rwanda søndag, opplyser Pedersen, som skal være med på Afrika turen.

Men programmet blir kuttet ned med èn dag, slik at Kallmyr reiser tilbake til Norge tirsdag 21. januar på grunn av krisen som har oppstått mellom Frp og de andre regjeringspartiene etter at det ble kjent at regjeringen har bistått med å henter hjem en IS-kvinne og hennes to barn.

Skulle ha reist rett til EU-møte

Kallmyr skulle etter den opprinnelige planen ha møter onsdag 22. januar i Rwanda med landets minister for flyktninger og beredskap og med justisminister Johnston Busingye.

Han hadde deretter bestilt flybillett videre til Zagreb for å delta i et EU-møte.

Nå reiser han altså hjem til Norge tirsdag ettermiddag, og det jobbes med å legge om programmet for Rwanda-besøket, slik at Kallmyr likevel får med seg de viktigste møtene før han reiser hjem til krisehåndtering i regjeringen.

Frp har varslet en liste med krav til statsminister Erna Solberg (H), og det er blant annet innkalt til eksraordinært fylkesstyremøte i Oslo Frp mandag. Det kan også bli innkalt til et ekstraordninært landstyremøte i partiet.

Strengere innvandringspolitikk

Det har kommet klare krav fra Frp-tillitsvalgte om at partiet må ha gjennomslag for en strenger justis- og innvandringspolitikk etter å ha blitt overkjørt av de andre regjeringspartiene i striden om å hente hjem IS-kvinnen og hennes barn.

– Saken er altfor alvorlig til å begynne å diskutere andre tiltak som lavere skatter eller bomavgifter, sier Oslo Frp-leder Tone Ims Larssen på NRKs Politisk kvarter fredag morgen.