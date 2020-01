– Målet vårt er å gi folk verktøy for å skape godt innhold og gi svar på de spørsmålene folk har når de sitter å ser på filmer og TV-serier, sier Christian A. Strømmen til TV 2.

Med bakgrunn fra Silicon Valley kom Strømmen hjem til Ålesund med idéen om å utvikle appen som har fått navnet Vuu. Fra et kontor i sentrum av Ålesund drives selskapet internasjonalt med kontor rundt om i hele verden.

– Det er flere leverandører som gjør små deler av det vi gjør. Men det er ingen som har samlet all relevant informasjon i en app slik vi har gjort, hevder Strømmen.

Vekker reiselyst

For du er faktisk veldig nysgjerrig på tilleggsinformasjon når du er i film- eller seriemodus.

– Når tredje sesong av The Crown hadde premiere på Netflix spratt søk på dronning Elisabeth rett i taket på Wikipedia. Folk er sulteforet på tilleggsinformasjon om alt fra skuespillere, musikk, ekstramateriell, klær som brukes, produktplassering og ikke minst opptakssteder, sier Vuu-utvikleren.

Appen har allerede bred informasjon om 1500 filmer og 10 000 innspillingssteder.

– Vi ser jo at film og TV-serier driver turisme på verdensbasis i dag. Den største faktoren som gjør at folk drar til nye steder er fordi at de har sett stedet i en film eller i en serie de likte godt, opplyser Christian Strømmen.

TV 2s serie- og filmanmelder Camilla Laache har testet appen og synes det er en spennende nyvinning.

– Jeg tror at det kan funke så lenge det er et stort bibliotek, at man faktisk kan finne det man søker etter og at den er lett å bruke.

Laace fremhever også den nye måten å konsumere innhold på.

– Spesielt serier har blitt en del av folks hverdag. Det er det man snakker om og da er det også naturlig at man søker tilleggsinformasjon, spesielt når man sitter med mobilen der. De siste årene har det også kommet mange serier som bygger på sanne historier som The Crown og Tsjernobyl - kjempespennende serier som man har lyst til å vite mer om, sier Laache til TV 2.

Vil bli elsket

Nå er gjengen i Vuu i ferd med å videreutvikle appen til å bli lyd og kamerastyrt slik at du automatisk får opp tilleggsinformasjon om den filmen eller serien du sitter å ser på.

– Når den er på plass og med den hastigheten vi tilfører innhold i appen kommer vi til å ha et tilbud som filmelskerne vil sette veldig stor pris, mener Vuu-sjefen.

Vuu har også inngått avtale med Blockbuster i Danmark der merinnholdet er integrert rett inn i plattformen.

– Det betyr at når du ser filmen eller serien på Blockbuster kan du trykke pause å få informasjonen på den samme skjermen som du ser filmen på, sier Christian Strømmen.

Direktøren i Blockbuster er begeistret avtalen som er inngått med selskapet i Ålesund.

STRØMMESEJF: Casper Hald.

– Vi har lenge vært på leting etter en partner som kan levere denne typen innhold og vi er svært glade for at partnerskapet med Vuu er en realitet. Vi er virkelig imponert over Vuu som har sett et potensial i tidens trend hvor forbrukerne ønsker å vite absolutt alt om «sine» filmer og serier. Derfor gleder vi oss enormt til å lansere Vuu hos Blockbuster, forteller administrerende direktør Casper Hald i Blockbuster.