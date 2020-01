Nyland tror han kan holde Reina ute av laget

Birmingham/Oslo (TV 2 Sporten:)

Ørjan Håskjold Nyland fikk sin første kamp fra start i Premier League mot Manchester City forrige helg, noe som endte med 1-6-tap for hans Aston Villa.

På tribunen satt Pepe Reina, den tidligere Liverpool-, Napoli-, Bayern München- og AC Milan-keeperen som noen dager senere ble bekreftet klar for utlån til klubben ut sesongen.

– Dere spiller mot City. Du slipper inn seks mål. På tribunen sitter Pepe Reina. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det var forventet, i og med at vi har to keepere som er ute med skade. Tom fikk jo en korsbåndsskade rett etter nyttår, så jeg visste jo at det kom til å komme inn en til. Det var på en måte signalet hele tiden. Forrige fredag ble det sagt at plassen var min, så da var det bare å gjøre det best mulig og ikke gi dem noe alternativ. For meg handler det bare om å ta kamp for kamp og gjøre det så godt jeg kan, sier Ørjan Håskjold Nyland nå i et ferskt intervju med TV 2.

Tror selv han står i helgen

Til helgen venter borteoppgjør mot Brighton i en viktig kamp på nedre halvdel av tabellen, og nordmannen tror at han får fornyet tillit av manager Dean Smith til tross for at nyervervelsen med spansk pass er på plass og spilleklar til det oppgjøret.

– Ja, det er det jeg håper. Jeg har stått mange gode kamper i år, så forhåpentligvis gjør jeg det, ja, svarer Villa-spilleren på TV 2s spørsmål om han tror at han får startplass også i helgen.

29-åringen har kjempet seg tilbake fra sin akillesskade og utnyttet lengre skadeavbrekk på Tom Heaton og Jed Steer denne sesongen, men står nå i fare for å bli andrevalg bak en tredje Villa-keeper i en og samme sesong.

– De henter en 37-åring. Hva om du skulle bli skjøvet ut igjen? Hva tenker du da?

– Da tenker jeg at det er opp til meg å vise at de gjør feil. Så får jeg bare gjøre det som jeg har gjort. Jeg vet at jeg har utviklet meg det siste halvåret uansett, så jeg skal nok kunne klare å utvikle meg de neste månedene også.

– Men blir du eventuelt sittende på benken til 2021?

– Det er jo her jeg har kontrakt. Så kommer det jo et vindu til sommeren og et vindu igjen om ett års tid. Det er mye som kan skje på den tiden. Så får vi se hvor klubben er neste sesong. Det er mange faktorer som kan spille inn. Men jeg har selvfølgelig kjempet meg tilbake for å kunne spille mest mulig. Det er det jeg vil og det er det som trigger meg mest, sier han.