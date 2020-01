– Det står ikke et kvidder i erklæringen om at vi skal ta i mot terrorister i Norge, sier en oppbrakt fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal Fremskrittsparti til TV 2.

Torsdag sa Erna Solberg til TV 2 at regjeringens flertall hadde valgt å svare på en moralsk riktig måte, da det ble besluttet å hente den norsk-pakistanske kvinnen og hennes to barn fra Syria.

Fremskrittspartiets ledelse jobber nå med å utarbeide sine svar på den krevende situasjonen regjeringen befinner seg i, ifølge partileder Siv Jensen.

– Klossete og elendig

Fylkesleder Sve feller en nådeløs dom over statsministerens håndtering i den omstridte saken med å hente hjem den terrorsiktede IS-kvinnen og hennes syke sønn.

– Erna Solberg har håndtert dette klossete og elendig. Her fikk våre regjeringsmedlemmer munnkurv og ble holdt som gissel i regjeringen uten mulighet til å konferere med stortingsgruppe eller partiapparat forøvrig. I stedet setter de fyr på hele regjeringsprosjektet og det med viten og vilje, raser Sve.

– Men statsministeren er tydelig på direkten i 21-nyhetene til TV 2 at dette ikke er politikk, men en humanitær avgjørelse og et moralsk viktig valg?

– Moralen er å hente en terrorist til Norge og sette befolkningen i fare. Det er rett og slett helt steike tullete. Dette er Ernas bidrag til å velte regjeringen, sier fylkesleder Frank Sve.

Margrete Dysjaland, gruppeleder for fylkestingsgruppen i Rogaland sier til TV 2 at hun støtter Siv Jensen som har sagt at begeret er fullt.

Sentrale punkter i IS-saken: * I oktober besluttet regjeringen at man skulle hente hjem den syke femåringen fra al-Hol-leiren, selv om det betød at også moren ble med. Frp var imot avgjørelsen. * Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget ble orientert. * Tirsdag 14. januar kunngjorde regjeringen at kvinnen og de to barna var hentet ut av Syria. * Onsdag 15. januar var saken tema på Frps gruppemøte på Stortinget. Noen tok til orde for at Frp må trekke seg ut av regjeringen. * Det ble besluttet at det skal legges frem en kravliste til statsminister Erna Solberg (H). * Frist for å svare ble satt til slutten av januar. * Frp vurderer å forlate regjeringen dersom kravene ikke innfris. * Torsdag 16. januar varslet Frp at kravlisten skulle overleveres i løpet av dagen. * 27. og 28. januar holder Frps sentralstyre strategimøte på Gardermoen. Der vil det bli vurdert hvorvidt kravene er møtt. * Sentralstyret består av partiets leder, to nestledere, seks styremedlemmer, FpU-lederen og parlamentarisk leder. * Det er fremsatt ønske om ekstraordinært landsstyremøte fra enkelte hold i Frp, men ingen beslutning er tatt om dette. * Ordinært landsstyremøte finner sted 21. og 22. mars. * Frp holder ordinært landsmøte i mai. Kilde: NTB

– Jeg støtter Siv når hun sier at nok er nok og at begeret er fullt med det de tre andre partiene gjør mot FrP i denne saken. Jeg har registrert Ernas retorikk, men har full respekt for at partiledelsen og statsministeren nå får rom til å håndtere dette internt, sier Dysjaland.

Raseri i Frp

Tirsdag ble det kjent at regjeringen har besluttet å hente hjem kvinnen og hennes to barn. Frp stilte seg ikke bak avgjørelsen, og beslutningen har skapt store bølger i partiet.

Sentrale partitopper mener partiet er overkjørt og har tatt til orde for å gå ut av regjeringen.

Frps stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos, som også sitter i det mektige landsstyret, sa onsdag til TV 2 at hun er flau av å sitte i regjering.

Blir pågrepet

Kvinnen er siktet for terrordeltakelse. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har varslet at hun må vente å bli pågrepet etter ankomst til Norge.

Kvinnen er oppvokst i Groruddalen i Oslo. For syv år siden reiste hun frivillig til Syria for å gifte seg med den sentrale IS-krigeren Bastian Vasquez.

Vasquez, som blant annet var en frontfigur i propaganda-videoer fra IS, døde i 2015. Enken giftet seg på nytt og fikk barn med den nye mannen.

Saken oppdateres.