I lørdagens Hver gang vi møtes var det Aslag Haugens dag. Et av de mest rørende øyeblikkene var da Tuva Syvertsen fremførte Hellbillies-klassikeren «Røta».

Musikalsk mentor

Sangen er skrevet av Aslag Haugens bror, Arne Sigurd Haugen, som omkom i en bilulykke i 2011.

Det var Arne Sigurd som ga Aslag Haugen smaken på amerikansk sørstatmusikk. Han skrev tekster for Hellbillies, deriblant «Røta» og har vært en viktig mentor for bandet. Hellbillies er kjent for å avslutte alle sine konserter med låta.

– Arne Sigurd var viktig for den musikalske oppdragelsen min. Det er fullstendig umulig å forbrede seg på det som skjedde med ham og det er en stor sorg, sier Aslag i programmet.

– Påkjenning å synge den

Arne Sigurd Haugen var en ypperlig gitarspiller og spilte inn plater med Sven Nyhus kvartett og Hallingdal Kraftlag. Tre ganger har han vært nominert til Spellemannprisen.

Tuva Syvertsen kjente Arne Sigurd gjennom folkemusikken. Han var aktiv i miljøet rundt musikksjangeren og Tuva var stor fan av ham. «Røta» har alltid vært hennes favoritt Hellbillies-låt, så sangvalget var greit for henne i programmet.

OMKOM: Arne Sigurd Haugen var en erfaren journalist og låtskriver. Foto: Scanpix

– Den låta er så sterk i seg selv, så for meg handlet det om å synge låta rett fram. Jeg var nervøs, men konsentrerte meg og bare leverte teksten. Jeg merket etterpå at det hadde vært en påkjenning å synge den. Jeg ville gjøre en versjon som jeg tenkte Aslag ville like, sier Tuva Syvertsen til TV 2.

– Reaksjon jeg ikke så komme

Det ble et svært tårevått øyeblikk etter at Tuva Syvertsen hadde fremført «Røta».

– Tuva klarte å «gølve» meg helt og det var en reaksjon som jeg ikke så komme. Plutselig blir du skrudd tilbake i tid, så det var ikke til å unngå, avslutter Aslag.