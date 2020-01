Se Liverpool-Manchester United søndag fra kl. 17.00

Det meste har gått på skinner for Liverpool denne sesongen. Til tross for ubeleilige skader på Alisson og Fabinho har de røde marsjert fra triumf til triumf i ligaen.

Etter 21 kamper står Liverpool med 20 trepoengere. Kun Manchester United har tatt poeng fra Jürgen Klopps mannskap.

Nå mener Michael Owen, som har en fortid i både Manchester United og Liverpool, at Merseyside-klubben kan gå gjennom sesongen uten tap. Han tror til og med at det finnes motstanderfans som ønsker at Liverpool skal øke avstanden ned til nummer to.

– Jeg tror de fleste setter pris på det de ser og det som foregår. Kanskje folk også ønsker å se Liverpool øke forspranget, for det er ikke ofte man ser lag som er så gode som dette Liverpool-laget. De har potensial og ferdigheter til å slå alle rekorder. De kan gå gjennom sesongen uten tap og ta poengrekord. De setter rekorder nærmest hver uke. Det er forbi det stadiet der man lurer på hvem som vinner ligaen, sier Owen til TV 2.

Den tidligere spissen, som nå jobber i tv-bransjen, mener Jürgen Klopp skal ha en stor del av æren for at Liverpool kjemper om Premier League-tittelen.

– Han har transformert klubben helt fra toppen og ned. Det handler ikke bare om det som skjer på banen. Det er nærmest et biprodukt av hva han har gjort her. Alle elsker Klopp og entusiasmen hans. Jeg tror selv rivaliserende fans setter pris på og liker hvordan Jürgen Klopp fremstår. Fotballen han står for er spennende. Det er mer spennende å dra på Anfield for å se kamp enn noensinne, mener Owen.

Han har vært involvert i en rekke Liverpool-Manchester United-oppgjør gjennom karrieren.

– Det er en enorm kamp. Liverpool har selvsagt en god luke i Premier League, så jeg tror de vil føle seg trygge på å vinne ligaen selv om det ikke skulle gå veien. Manchester United må komme seg opp i topp fire. De har en mulighet, for 4. plassen er mulig å ta dersom de får en fin flyt. Men glem tabellen for en stund: Dette en stor kamp uansett, sier Owen, som er sikker på at folk vil benke seg foran tv-skjermene for å få med seg oppgjøret.

– Det er de to mest kjente engelske klubbene. Det er de to mest suksessrike engelske klubbene. Sammen med Barcelona og Real Madrid er Liverpool og Manchester United kanskje de to klubbene med flest supportere.

Owen har ingen tro på at Liverpool-toget vil spore av om det skulle bli Premier League-tittel om noen måneder. Spissen spår en ny storhetstid for Merseyside-klubben.

– Liverpool er så gode at jeg er sikker på at det vil renne inn sølvtøy de neste årene. Det har vært progresjon helt siden Brendan Rodgers styrte. Klopp har tatt Liverpool til et nytt nivå. Nå er det så nær perfeksjon som man får det. Det har vært noen gode lag i Premier League over de siste 25-30 årene, men jeg kommer ikke på mange lag som er bedre enn dette Liverpool-laget. Nå handler det bare om å ta troféer, og da tror jeg folk vil snakke om denne Liverpool-utgaven som det beste laget på veldig, veldig mange år, avslutter han.