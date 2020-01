– Målet er at dette skal være bilhuset for alle. Her skal vi tilby kundene en skikkelig WOW-opplevelse!

Det forteller Kristin Monsen, som er markedssjef i Bertel O. Steen Lørenskog. Den nye bilforhandleren åpnet dørene denne uken, og er Norges største bilhus.

Totalt er det nye anlegget på over 50.000 kvadratmeter, inkludert de splitter nye salgslokalene som måler 8.000 kvadratmeter.

Den nye storstuen huser alle personbil-merkene til Bertel O. Steen. Det vil si modeller fra Mercedes-Benz, Peugeot, Kia, Opel, Citroën, DS og Smart.

Har lyttet til kundene

Foruten et bredt spekter av biler i topp moderne lokaler, presenterer den nye Bertel O. Steen-forhandleren en helt ny måte å møte kundene på.

Den nye tilnærmingen er blant annet basert på en stor kundeundersøkelse.

– Vi har lyttet til kundene våre og utarbeidet tre satsningsområder – som skal bidra til en unik opplevelse hos oss.

De nye salgslokalene er 8.000 kvadratmeter, og ligger like ved Bertel O. Steens hovedkontor i Lørenskog.

Det første handler om hvordan man blir tatt imot av selger.

– I Mercedes og Kia sin avdeling, finner man for eksempel ingen pulter hvor selger gjemmer seg bak en skjerm. Her skal kundene bli tatt godt imot, og selgerne skal sette av mer tid. Det skjer også ved at selger kobles vekk fra utlevering av bilen. Det er det en egen utleveringsansvarlig som gjør, forteller Monsen til Broom.

Utvidede åpningstider og egne shuttlebusser til og fra forhandleren, er andre grep som skal bedre tilgjengeligheten.

Her vil kunden se bilen som er konfigurert – eller eventuelt foreta endringer før bestilling.

Fransk eleganse. Vi har testet nye DS 3 Crossback E-tense

Kundecafé

Tettere oppfølging, egen kundecafé og visuell gjennomgang av aktuelle biler, er andre områder den nye forhandleren skal skille seg ut på.

– For å gjøre litt ekstra stas under overleveringen av en ny bil, har vi bygget et eget utleveringssenter. Her får kunden en personlig overrekkelse, hvor målet er gi en VIP-opplevelse, sier Monsen.

Avhengig hva slags bil kunden skal hente, kjøres et merkespesifikt lys- og lydshow med video.

I DS sine lokaler vil du oppdage en egen duft, gitt av den franske produsenten.

Nå kjøper vi versting-Mercedesene som aldri før

Fransk parfyme

Med 250 ansatte er målet til Bertel O. Steen Lørenskog å selge 4.000 biler og 150.000 verkstedstimer i 2020.

Markedssjef Kristin Monsen og daglig leder Marius Thorberg.

Daglig leder, Marius Thorberg, understreker at digitale tjenester og mobilitetsløsninger vil stå sentralt:

– Spesifikt for dette forhandleranlegget tilbyr vi for eksempel verksted med utvidede åpningstider og med stor grad av selvbetjening som gjør at kunden kan hente og levere bilen når det passer best. Vi skal også teste ut hente- og bringetjenester, og vi har et eget konsept for utlevering av bil som setter kunden i høysete, sier Myrhaug.

Bertel O. Steens nye logo og identitet er gjennomgående for hele området, mens de nyeste interiørstandardene fra bilprodusentene er benyttet i merkeområdene.

I avdelingen til DS, er det for eksempel en egen parfyme, som skal gi den rette duften av fransk eleganse…

Egen restaurant og massasjestol: Slik er det å kjøpe luksusbil i Kina

Se flere bilder fra åpningskvelden her:

^

Kjøpe ny elbil? Her er Broom-Bennys råd: