Manchester United slo Wolverhampton og tok seg videre i FA-cupen onsdag, men et skår i gleden for Ole Gunnar Solskjær var at Marcus Rashford (22) måtte forlate banen med en skade etter bare 15 minutter på banen.

På fredagens pressekonferanse kom Solskjær en oppdatering på helsetilstanden til stjernespissen før helgens storkamp mot Liverpool.

– Jeg kan ikke si om han blir klar. Vi skal foreta noen flere undersøkelser og behandlinger i dag. I går var det bare en restitusjonsdag uansett. Men jeg kommer ikke til å holde pusten. Jeg vil tro at han ikke blir klar, men la oss se. Det er fortsatt 48 timer igjen, sier Solskjær.

Han mener de gode opplevelsene mot Liverpool hjelper på selvtilliten før bortekampen på Anfield.

– Vi trenger en svært god prestasjon om vi skal dra dit og vinne. Men vi slo Manchester City nylig, vi har hatt PSG-kampen. Vi må opp på det prestasjonsnivået når vi møter topplaget borte. De to siste kampene vi har spilt mot Liverpool...vi har møtt dem på Old Trafford to ganger og spilt uavgjort i begge. Vi var nærmest seieren i begge kampene. Kampene vi kan se tilbake på gir oss tro, forteller Solskjær.

Nordmannen fikk også spørsmål om Bruno Fernandes, som ryktes å være nær en overgang til Manchester United.

– Jeg kan ikke si noe om spillere som spiller for andre lag. Vi fokuserer kun på neste kamp, sier Solskjær.

Ashley Young er på vei ut portene på Old Trafford. Solskjær bekrefter at Manchester United ikke var villige til å tilby Young samme lengde på kontrakten som Inter.

– Ashley er 35 år i sommer. Hvis han får en toårskontrakt et sted er det opp til ham å ta den muligheten. Vi var ikke klare til å tilby det til ham. Han har vært en god representant for klubben. Han har vært kaptein, han har vunnet troféer, ligaen, cuper. Men vi har unge spillere som kommer opp. Når Ashley har bestemt seg for å prøve dette, så hvorfor ikke, sier Solskjær, som bekrefter at Harry Maguire vil fortsette å bære kapteinsbindet.

Mye tyder på 19-åringen Brandon Williams fortsetter på venstrebacken. Solskjær er imponert over det Williams har vist den siste tiden.

– Han har taklet alle utfordringer vi har gitt ham. Han minner meg om Gary Neville hva gjelder mentalitet. Jeg tror han vil like å dra til Anfield, smiler Solskjær.

Han lar seg ikke påvirke at Jürgen Klopps påstander om at Manchester United bare forsvarer seg mot Liverpool.

– Jeg tar det som et kompliment at vi har forsvart oss så bra at de nesten ikke har skapt sjanser mot oss. Når motstander-manageren er frustrert, er det et godt tegn for meg som manager. Våre gutter har gjort det bra, og jeg mener vi har vært nærmest å vinne begge kampene mot Liverpool, sier Solskjær.