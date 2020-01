Knusende dom over «mirakelkuren» – lege nekter å slutte med den

– Min første respons er at de ikke har undersøkt det de skal, sier sier den norske overlegen Eivind Vinjevoll opprørt.

Han har reist til Belfast for å følge fremleggelsen av den første store studien som undersøker en behandling han, og etter hvert flere i Norge og verden sverger til.

I programmet «Vårt lille land» på TV 2 7. januar fortalte Vinjevoll om hvordan han opplevde at en enkel, men omdiskutert blanding av C-vitamin, kortison og tiamin reddet livet til pasienter med septisk sjokk – det mange kjenner som kritisk blodforgiftning.

Behandlingen har fått navnet «Dr. Mariks protokoll» etter opphavsmannen.

– Hvis de skal undersøke Dr. Mariks protokoll, må de gi behandlingen slik vi gir den – med en gang. Ikke når det er for sent, slik det ser ut til at de har gjort i denne studien. Det er en skandale at en så dårlig studie har fått passere, mener han.

Før studien ble fremlagt på konferansen ble det av arrangøren, interessant nok, manet til folkeskikk og passende oppførsel «selv om dette handler om vitamin C».

I salen var det tydelige reaksjoner, både positive og negative, da legen Dr. Tomoko Fujii la frem dommen fra det australsk-newzealandske researchsenteret ANZIC-RC. Og konklusjonen var klar:

Pasienter med septisk sjokk har ikke mer nytte av denne blandingen av vitaminer og kortison, enn de har av kortison alene.

Studien og redaktørens kommentar er akkurat gjort tilgjengelig for publikum i tidsskriftet JAMA: The Journal of the American Medical Association.

– Nå er jeg forbanna

Mannen bak behandlingen tok denne nyheten svært tungt. Dr. Paul Marik fikk tilgang til studien for to dager siden, like før avgang til Belfast. De to siste dagene har han brukt tiden i den nord-irske hovedstaden til å forberede sitt forsvar.

– Først fikk jeg helt sjokk, så ble jeg dypt lei meg, men nå er jeg skikkelig forbanna, sa den amerikanske legen før han gikk opp på talerstolen for å svare på studien.

– Jeg fikk ingen tid til å forberede meg, og det hadde jeg trengt for denne studien har åpenbare mangler, sa han oppgitt.

– Det er rett og slett uproft av arrangørene, smeller det fra ham.

Sepsiskrisen dobbelt så stor

Fra talerstolen gikk den amerikanske overlegen og professoren løs på studien og kalte den for en «bogus study» – en falsk studie. Han mener at det gikk uakseptabel lang tid – i snitt 14,9 timer – fra pasientene i undersøkelsen ble godkjent for studien til de fikk behandling med C-vitaminblandingen. Og tiden det tok fra de kom til sykehuset til det ble godkjent for studien er uklar, men han anslår at tiden fra pasientene fikk behandlingen rundt 32 timer etter at de kom til sykehuset.