Mannskapet på de to norskflaggede Solstadskipene «Far Saracen» og «Far Senator» blir beskrevet som helter etter at de hjalp brannofrene til innbyggerne i Mallacoota, sørøst i Australia.

Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte saken.

Lars Peder Solstad, CEO Solstad Offshore ASA, forteller at det var to båter som jobbet i området, men på grunn av naturkatastrofen spurte australske myndigheter om Solstad-fartøyene kunne bistå i Mallacoota.

– Det sa vi ja til. Det er alltid viktig å bistå hvis man har anledning til det, sier Solstad til TV 2.

Branninferno

I den lille kystbyen Mallacoota, sørøst i Australia, tok de kraftige brannene fullstendig kontroll over byen. Rundt 4000 australiere og turister søkte tilflukt på strendene i dagene rundt nyttårsaften.

RØD TÅKE: Sikten var tidvis under 50 meter på det verste. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Flere av dem som ventet på å bli evakuert, beskrev hvordan glødende kull fløy rundt omkring da brannene herjet som verst.

De to norske skipene deltok i evakueringen fra Mallacoota, som omtales som en av de største som har skjedd i Australia i fredstid. Barn og andre som var plaget av den tette røyken ble tatt om bord i skipene. Samtidig leverte de etterlengtede forsyninger til de tusenvis som oppholdt seg på strendene. Sikten var til tider under 50 meter, opplyser mannskapet.

Skipene hadde med seg over 30 paller med mat og vann, samt diesel for å holde generatorene i byen i gang. Så ble skipene midlertidige hjem for de mest sårbare frem til marinen var på plass.

BARN OMBORD: Ombord på skipet bygde mannskapet en huske av tau og en treplanke for de sårbare brannofrene. Foto: Sjøfartsdirektoratet

– Det har vært en krevende uke for mannskapene om bord på begge fartøyene, og det rettes en stor takk til alle og deres «can do»-holdning, skrives det fra de involverte i redningsoperasjonen til sjøfartsdirektoratet.

Helter

Solstad roser mannskapet på de to fartøyene, og forteller at de ikke har vært i fare, selv om arbeidet har vært svært krevende.

– De har gjort en veldig god jobb, og det er fint at de da får gode tilbakemeldinger, sier Solstad.

Christ Nairey, en lokal politibetjent, tilbrakte en uke om bord i den ene båten, Far Saracen. Han publiserte følgende status på Facebook:

«Det har vært mange historier om både hæren og marinen i området, men jeg vil trekke fram mannskapet på båten Far Saracen. De var på plass flere dager før de andre, og jobbet døgnet rundt med å passe på de mest sårbare – og det kom i tillegg til driften av selve skipet. De har gitt oss mat, senger og sørget for at vi kunne ta en pust i bakken. Dette er det mest organiserte, velholdte og profesjonelle skipet jeg noen gang har sett, og kapteinen og hans mannskap fortjener å bli anerkjent.»

I tillegg forteller Maritime Union of Australia i et Facebook-innlegg, at mannskapet på Far Saracen i tillegg har donert en betydelig sum til Mallacoota dyrebeskyttelse, der frivillige har jobbet døgnet rundt for å redde lokale brannskadde dyr.