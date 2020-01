De tre døde dykkerne kan være koblet til narkotikahandel, mener lokale myndigheter, ifølge The Guardian.

De to første likene ble skylt i land i områdene ved Cefalú og Casel di Tusa på Sicilias nordkyst. Dette skjedde i begynnelsen av januar.

Ingen meldt savnet

Denne uken ble den tredje døde dykkeren funnet i Contrada Ginestra i Termini Imerese på nordkysten. Ingen av likene er blitt identifisert, og lokale myndigheter opplyser at heller ingen er blitt meldt savnet.

Det hele fremstår som et stort mysterium.

Fem separate statsadvokatkontorer i fem distrikter jobber med saken, en sak de tror kan være knyttet til narkotikasmugling. De siste dagene har nemlig hundre pakker med cannabis, totalt over hundre kilo blitt skylt i land på tre strender i den nordlige og sør-vestlige delen av ferieøya. Den estimerte gateverdien på hasjpakkene er opptil ti millioner kroner.

En hypotese hos politiet er at to av likene var på et skip som havarerte, på grunn av sterke havvinder på tidspunktet kroppene ble funnet.

En annen hypotese er at dykkerne falt i vannet da de var ombord på et skip som trafikkerte narkotika. Derfor havnet også hasjen i vannet, før den ble skylt i land.

Ingen av hypotesene er foreløpig bekreftet.

Farvann for narkotika

Statsadvokaten i Agrigento jobber også med saken, og forklarer ovenfor The Guardian at havet utenfor Scicilia er et krysningspunkt for ulovlig narkotikasmugling. Smuglingen skjer blant annet mellom Marokko og Spania. Ifølge avisen blir narkotikaen fraktet med yachter, fiskebåter eller kraftige motorbåter.

Statsadvokaten er sikker på at hasjpakkene som ble skylt i land skyldes uvær som traff skipet som fraktet dem.

Selv om likene ikke er identifisert, forslår nye analyser at den mest sannsynlige alderen på dykkerne er mellom 30 og 50 år. En av de døde har en stor tatovering, en såkalt «tribal»-tatovering på venstre arm. Rapporter viser at de døde for mindre enn to måneder siden.

Men selv om det hele virker som et stort mysterium, så har spansk politi avdekket en ny strategi for narkotikasmugling, som gi noen svar i saken.



I september 2019 arresterte spansk politi 32 personer, mistenkt for narkotikasmugling i stor skala i området rundt Tarifa i sør-Spania. Dopet var inni store esker, som var festet til skipene med tau. Narkotikasmuglerne rekrutterte ekspert-dykkere som kunne hente eskene, og laste dem på joller før de transporterte dem i land.