Det har aldri vært flere nybiler å velge mellom enn det er i dag. I tillegg har valgmulighetene på de ulike modellene også blitt mye større de siste årene.

En viktig trend her er spesialutgaver som har høyere ytelser og en dose sporty styling. Her fører premiummerkene an. Audi, BMW, Mercedes og Jaguar er blant dem som har økt salget av høyprestasjonsmodellene sine kraftig de siste årene.

Dette er viktige imagebyggere, samtidig som det også er ekstra lønnsomme biler for produsentene.

Volvo vil gjerne være med på denne moroa de også. De har et langt samarbeid bak seg med selskapet Polestar som har tunet Volvo. Samtidig har Volvo også tradisjoner med blant annet sporty R-utgaver.

Tar det et skritt videre

Nå er Polestar skilt ut som et eget merke, og Volvo kommer med spesialutgaver av sine egne modeller, som er finpusset av Polestar.

Polestar Engineered heter de og rulles nå ut på tre av modellene i den såkalte 60-serien til Volvo. Disse tre er stasjonsvognen V60, sedanen S60 og SUV-en XC60.

– Vi tilbyr i dag det vi kaller Polestar optimering på alle Volvos modeller. Polestar Engineered tar dette et godt skritt videre. Det skal fortsatt være en Volvo, men med merkbart mer sporty egenskaper, forteller Erik Trosby som er PR- og informasjonssjef hos den norske importøren.

Sedanen S60 kler dosen med ekstra styling og er nok i manges øyne den tøffeste av de tre spesialutgavene.

– Mange unike detaljer

I dag inviterte de til pressemøte for å fortelle om den nye satsingen. De tre modellene som nå lanseres, har samme drivlinje. Det er ladbare T8-modeller. I utgangspunktet er dette både motorsterke og spreke biler. Med Polestar Engineered drar man på en god del ekstra:

– Disse bilene får mange unike detaljer. Det er jobbet med både ytelser, kjøreegenskaper og det visuelle, utenpå og inni. Dette er et produkt vi vet vi appellere til mange som ønsker seg en Volvo som skiller seg litt ekstra fra mengden, forteller Carsten Torp som er produktsjef med ansvar blant annet for 60-serien.

Carsten Torp er produktsjef hos den norske Volvo-importøren.

Eget kjøremodus

Hva får du hvis du velger en Polestar Engineered-modell? For å starte med det fysiske, er det snakk om nye og kraftigere bremser. S60/V60 har 19-toms bremser fra Brembo, mens XC60 har 21-toms. Her må det også spesialfelger fra Polestar til, fordi kalipperne bygger mye. Støtdemperne er nye og faktisk manuelt justerbare. Utvendig har bilen en relativt diskret, men samtidig tydelig, stylingpakke. Innvendig er det også endel nytt, blant annet sikkerhetsbelter i gull, sportsseter og sort taktrekk.

Polestar Engineered er et egen kjøremodus, som sjåføren kan velge etter oppstart. Dette påvirker blant annet 4x4-systemet, ved at det sender mer krefter til bakhjulene. Også gassresponsen blir raskere, bilen girer kjappere og holder også lenger på girene når du slipper gassen. Alt dette for å gi en mer sporty kjøreopplevelse.

Polestar-logoen under høyre baklykt forteller at dette ikke er en helt vanlig Volvo.

Prisene er klare

Prestasjonene står i forhold: S60 gjør for eksempel 0-100 km/t på 4,4 sekunder. V60 bruker to tiendeler mer, mens XC60 Polestar Engineered leverer øvelsen på 5,4 sekunder.

Den elektriske rekkevidden for de tre ser forresten slik ut: S60 og V60 har 43 kilometer, XC60 har 36. Alt dette målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Hva så med priser? Volvo regner selv med at V60 Polestar Engineered blir bestselgeren her. Den kommer på 750.799 kroner. Til sammenligning starter dagens V60 T8 R-Design på 654.693 kroner. Vi snakker altså snaut 100.000 kroner i pristillegg. S60 har samme prisstruktur.

Volvo regner selv med at stasjonsvognen V60 blir bestselgeren

Ønsker seg litt rampete Volvo

XC60 Polestar Engineered kommer på 908.800 kroner, mot 798.898 for XC60 T8 R-Design.

– Vi mener vi har potensiale for å treffe markedet godt her. Det er mange som ønsker seg en litt rampete Volvo, uten at den skal være veldig utagerende, sier Volvos Carsten Torp.

De tre Polestar Engineered-modellene er allerede i landet og klare for levering til kunder.

