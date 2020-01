– Dagens tilbud er ikke godt nok

Fredag overleverte barneombud Inga Bejer Engh en ny rapport om barnevernsinstitusjoner til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

– Gjennomgangen viser at det i mange saker mangler en god og bred vurdering av barnets omsorg og hjelp før de flytter til en institusjon, sier Engh til TV 2.

I rapporten «De tror vi er shitkids» har barneombudet snakket med 39 ungdommer som bor eller har bodd på institusjon, gått gjennom 77 barnevernssaker og besøkt 17 institusjonsavdelinger.

«Tror jeg er shitkid»

I utgangen av 2018 bodde omtrent 1100 barn og unge på barnevernsinstitusjon.

– Å beslutte at et barn skal flytte ut av hjemmet sitt og inn på en institusjon er en av de mest alvorlige inngrepene som vi treffer i et samfunn. Dette er et ansvar vi må ta på alvor, sier Engh.

I rapporten kommer det frem at mange barn og unge som havner på institusjon føler seg stemplet og utenfor.

«Noen venner har kuttet kontakten med meg etter jeg kom på institusjon. Tror jeg er shitkid», forteller et av intervjuobjektene i rapporten.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener rapporten er viktig.

– Jeg ser på dette som en viktig rapport, ikke minst fordi barnets stemme blir så tydelig hørt. Dette vil være viktig for å styrke kvaliteten, komme tidligere inn og gi den nødvendige hjelpen som ungene har behov for, sier Ropstad.

Private aktører bekymrer

Engh mener at bruken av private aktører svekker muligheten til å bygge et godt fagmiljø.

– For de ungdommene med størst utfordringer har man i liten grad offentlige tilbud. Staten må i større grad ta ansvar for å bygge ut et godt fagmiljø, sier hun.

PRESENTASJON: Barneombudet la fredag frem den nye rapporten på Kulturhuset i Oslo. Foto: Goran Jorganovich

Engh peker på at private selskaper ikke samarbeider på samme måte som de offentlige.

– Når man opererer med private selskaper, slik vi gjør nå, er faren for at man ikke utveksler erfaringer og informasjon stor. Dette er vi avhengige av for å bygge et godt fagmiljø over tid, sier Engh.

– Bruken av private aktører bekymrer meg, utdyper hun.

Ropstad forteller at departementet foretar en gjennomgang av bruk av private aktører, men presiserer at aktørene også har spilt en viktig rolle i mange barnevernssaker.