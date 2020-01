Manchester United skal ha fått tilbud om å signere PSG-spiss Edinson Cavani til sommeren, men uruguayaneren er ikke tilgjengelig nå i januar. Det skriver Manchester Evening News. Dersom en overgang blir en realitet til sommeren, vil Cavani komme gratis.

Bruno Fernandes nærmer seg en overgang til Manchester United. Ifølge Mirror, som viser til A Bola, kan portugiseren være på plass på tribunen under helgens kamp mot Liverpool på Anfield for å se sine nye lagkamerater i aksjon. Samtalene mellom United og Sporting pågår angivelig fremdeles.

Lille-talentet Boubakary Soumaré er koblet til Manchester United, men ifølge Metro foretrekker den 20-årige midtbanespilleren en overgang til Chelsea.

Metro skriver at Leroy Sané fremdeles er ønsket med videre av Manchester City, selv om en overgang til Bayern München kan være på trappene. Den tyske angriperen er tilbake i trening etter en korsbåndsskade. Det kan hende at Bayern venter til sommeren med å hente Sané, som er et stykke unne å kunne spille kamper.

The Athletic skriver at Arsenal er i samtaler med PSG om et kjøp av venstrebacken Layvin Kurzawa nå i januar. Franskmannens kontrakt med hovedstadklubben går ut til sommeren.

Spanske El Desmarque skriver at José Mourinho angivelig har vært i kontakt med Manchester City-back Joao Cancelo om en overgang til Tottenham.

Daily Star skriver at Aston Villa er i ferd med å signere Mbwana Ally Samatta fra Genk for å styrke angrepsrekken. Samtidig er Jonathan Kodjia på bei bort. Al Gharafa fra Qatar bekrefter at 30-åringen skal gjennomgå en medisinsk test.

Daily Mail hevder at Leicester snuser på Southamptons Ryan Bertrand som et alternativ dersom Ben Chilwell ender opp med å bli solgt.

Chelsea skal ha gitt West Ham avslag på forespørselen om å låne Ross Barkley, men Mirror skriver at Hammers ikke kommer til å gi opp helt enda.