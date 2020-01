1. Samvær med barn

Regjeringen i Danmark ønsker å forplikte kommuner til å tvangsfjerne barn, som vokser opp i familier, hvor begge foreldre har vært fremmedkrigere. Dersom den ene er dømt som fremmedkriger legger de opp til at den andre kan overta hele foreldreansvaret.

2. Oppholds- og kontaktforbud

Regjeringen i Danmark vil innføre et oppholdsforbud for personer dømt for terror. Forbudet skal gjelde opp til ti år og forhindre den dømte i å oppholde seg i et bestemt område. Det kan dreie seg om kommune, en bydel eller en moske. Formålet er å få den dømte ut av radikalisering og forhindre andre i å bli radikalisert. Et nytt kontaktforbud skal ifølge den danske regjeringen forhindre kontakt mellom personer, som er dømt for terrorrelaterte forbrytelser. Det gjelder både fysisk, men også digitalt, og politiet i Danmark skal uten kjennelse om ransaking ha rett til at gå inn i folks hjem og sjekke datamaskiner for å sikre at forbudet blir overholdt.

3. Strengere straffer

Regjeringen i Danmark foreslår å øke strafferammene for terror med to år. Strafferammen for tilslutning til fiendtlig væpnet styrke, skal for eksempel økes fra 10 til 12 år. Det samme gjelder for økonomisk støtte til terrorisme. Strafferammen for forbud mot innreise i konfliktområder, som for øyeblikket gjelder to områder i Syria, vil den danske regjeringen øke fra seks til åtte år. I dag er strafferammen i Danmark for å reise inn i et konfliktområde seks måneder, men regjeringen vil øke det til to år, selv om vedkommende ikke er siktet for andre forhold.

4. Administrativ fratakelse av statsborgerskap

Et flertall i det danske Folketinget har nylig vedtatt å gi innvandringsministeren mulighet for administrativt å ta passet fra fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskap.

5. Barn

Regjeringen ønsker ikke at barn som er født av fremmedkrigere med dansk statsborgerskap i konfliktområder med ulovlig opphold automatisk får dansk statsborgerskap.

6. Fremmedkrigeres adgang til bistand

Regjeringen vil begrense eller forhindre fremmedkrigere med dansk pass i å få konsulær bistand i utlandet.



7. Utvider passinndragelse og innreiseforbud



I dag er det mulig for danske myndigheter å frata passet, nekte utstedelse av et nytt og lage utreiseforbud i ett år for personer, som kan være særlig radikaliserte. Regjeringen vil utvide dette til tre år. Formålet er å hindre danske statsborgere i å ta ut og delta i væpnede konflikter, som kan blusse opp og innebære en risiko for Danmarks sikkerhet.

8. Styrket forebyggende innsats

Regjeringen vil styrke politiet og kommunenes radikaliseringsforebyggende arbeid. Det skal utarbeides en landsdekkende modell for samarbeidet mellom kommuner og politi, som skal våre klar i første halvår.