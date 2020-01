Nå skal Berge opp til eksamen

Men Chema Rodriguez var egentlig den alle forventet skulle bli topptrener av dem. Med en håndballhjerne som gikk utenpå de fleste, så var han den viktigste spilleren i Pastors spill. Jeg blir veldig overrasket dersom ikke Rodriguez blir en av de ypperste trenerne i verden i løpet av et par år. Når han etter hvert blir lei av å spille og satser fullt på trenerjobben.

Både Gonzalez og Parrondo har ledet Vardar til triumf i Champions League. Men mye tyder på at Rodriguez er den som tar med seg den største verktøyskassen inn i trenerrollen.

Assistentrollen for Ungarn er hans første steg inn i trenerverden, og det snakkes allerede om «Chema-effekten». Det gir lave odds at storklubbene vil stå i kø for å sikre seg signaturen hans når EM er over.

For det er Rodriguez som har fått det taktiske ansvaret av Gulyas. Det var han som plukket Danmark helt fra hverandre da lagene møttes i andre gruppekamp. Det er han som tar timeoutene og gir spillerne instrukser.

Det er lett å kjenne igjen Pastors filosofi når en ser Ungarn spille angrep. Bence Banhidi har lenge vært en god linjespiller, og med sine 204 centimeter og rundt 110 kilo, så passer han perfekt i «Pastor-spillet».

Følg gjerne med på hvordan Banhidi vil prøve å dele det norske forsvaret ved å sette sperrer, samtidig som de andre spillerne angriper veldig bevisst rommene mellom de norske forsvarerne. Målet er hele tiden å skape overtall på ene siden.

Nøkkelen for Norge blir å unngå å bli sperret ned av Banhidi, men samtidig ikke løfte for langt frem slik at det blir rom for ham bak dem. Det ble Islands bane da de tapte gruppefinalen og måtte se Ungarn ta med seg to poeng inn i hovedrunden. Da scoret Banhidi åtte ganger.

Etter kampen hadde Rodriguez et lite «Any Given Sunday»-øyeblikk, da han holdt tale for spillerne i garderoben. (se video til høyre)

Et Ungarn uten både Mate Lekai og Richard Bodo, skal ikke kunne gi Norge kamp. Men de skulle heller ikke være i stand til å spille uavgjort mot Danmark.

Etter at Ungarn sendte Danmark ut, er plutselig Norge en av storfavorittene til å vinne EM. Det blir spennende å se hvordan spillerne takler favorittstempelet. For det mentale aspektet skal ikke undervurderes mot en gjeng som har alt å vinne og ingenting å tape.

Nå skal også Norge spille i Malmö, uten et fantastisk hjemmepublikum i ryggen i Trondheim. Man har altså en reise i kroppen, mens Ungarn har vært i Malmö siden EM startet.

De ungarske spillerne vet at de må være et hundre prosent tro mot det taktiske opplegget dersom de skal ha en mulighet. Og den disiplinen er ikke blitt mindre etter at man har sett at det fungerer. For et velfungerende kollektiv vil ofte slå et antatt bedre lag, der man er avhengige av at stjernene drar lasset.

Det er først og fremst defensivt Ungarn har imponert så langt. Bare Kroatia slapp inn færre mål i gruppespillet. Og det er ikke bare fordi Roland Mikler har storspilt i mål. For også i forsvar kan du kjenne igjen Pastors tanker. Hvordan de veksler både formasjoner og høyde i forsvaret for å forvirre motstanderne. Og med en stor aggressivitet kjempet de både Danmark og Island ut av stilen.

Rodriguez la en defensiv plan som tok Mikkel Hansen og Rasmus Lauge helt ut av kampen da de møtte Danmark. Og han har garantert lagt en strategi for å stoppe Sander Sagosen også.

Christian Berge skal på mange måter opp til en liten eksamen når han nå står overfor en taktikker av rang. For spiller for spiller skal det være en lett kamp for Norge. Ungarns mulighet ligger i å være smartere og jobbe hardere.

Men Berge er også en luring. Han har analysert Ungarn og garantert lagt en plan for hvordan Norges seiersrekke skal fortsette. Det blir veldig gøy å følge sjakkspillet mellom Berge og Rodriguez trekk for trekk. Forhåpentlig blir det Berge som finner trekket som setter motstanderen sjakk matt.

Alt har gått på skinner for Norge så langt i mesterskapet. Skinnegangen fører til EM-finalen i Stockholm neste søndag. Planen er å følge det hele veien uten å ta ut på noen sidespor.