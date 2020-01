Forsvaret har tidligere hevdet at ingen ble skadd under angrepet, men bekrefter nå at 11 personer ble skadet i angrepet på to militærbaser i Irak onsdag forrige uke. Ingen døde i angrepet.

Angrepet var hevn for USAs drap på den iranske generalen Qassem Soleimani.

– Ingen amerikanere ble drept under det iranske angrepet mot Al Asad-basen 8. januar, men flere har fått behandling for hjernerystelsessymptomer fra eksplosjonen, disse er fortsatt under tilsyn, sier kaptein Bill Uran, talsmann for U.S. Central Command i det amerikanske forsvaret i en uttalelse, ifølge Reuters.

Noen av de skadde er sendt til Tyskland og Kuwait for ytterligere undersøkelser, la Uran til. De skadde forventes å returnere til Irak når de anses som friske.

Så mange som 1500 amerikanske soldater er utplassert ved Al-Asad-basen som ligger vest i Irak.