Låten var en kjempehit og toppet hitlister verden over, deriblant den prestisjetunge Billboard Hot 100.

Nå hevder Josh Stone i et søksmål at han spilte inn en tilnærmet lik låt to år før Grande, skriver TMZ.

Stone, som går under artistnavnet Dot, trekker likheten i hooket i låtene. Hooket til «7 rings» går «I want it, I got it, I want it, I got it.», mens hooket i hans låt går «You need it, I got it. You want it, I got it.»

Stone sier at han var i møter med produsenter og sjefer i musikkindustrien, deriblant folk fra Grandes plateselskap «7 rings». Han forteller at han hadde et møte med Tommy Brown, som har jobbet med Grande på alle hennes fem studioalbum, i 2017. Brown skal ha uttrykt interesse for låten og sagt at han liker den godt.

I søksmålet påstås det at to musikkvitere har analysert hooket i begge sangene, og kommet fram til at rytmen og notene i låtene er slående like, skriver Variety.

Ifølge søksmålet har Grandes hitlåt stått for inntekter på snaut 90 millioner kroner, og Stone ønsker en del av kaka. En kilde nær Grande sier til TMZ at «7 rings» også har det samme hooket som «The Sound of Music», og at Stones søksmål derfor er latterlig. Nettstedet påpeker at det virker som at kilden sikter til en annen del av sangen enn det Stone gjør i søksmålet.