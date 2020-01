Kylla Michelle Mann (30), Pamela Deloris Bond (66) og James H. Bond ble arrestert onsdag, skriver NBC News.

Sheriffkontoret i Lee County forteller at de mandag fikk meldinger om mulig barnemishandling på et bosted i Smiths Station, om lag 13 kilometer fra Phenix City nær Georgia-grensen.

Da myndighetene undersøkte huset fant de fire barn på henholdsvis tre, fire, ti og 11 år. Myndighetene tror også en åtte måneder gammel baby bor på adressen, men babyen var ikke i boligen da myndighetene var der.

MISTENKTE: Kylla Michelle Mann (30), Pamela Deloris Bond (66) og James H. Bond (69).

De oppdaget også to trebur med lås. Etterforskerne fant ut at barna hadde blitt låst inne i burene ved flere anledninger.

Alle de fem barna tas nå vare på av myndighetene. Onsdag ble de tre mistenkte siktet for to punkter som omhandler barnemishandling av barn under seks år, og to punkter som omhandler å utsette barna for hensynløs fare. Pamela Bond er også siktet for å tukle med fysiske bevis.