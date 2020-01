Frp-Amundsen ut mot Søreide: – Svært uryddig

Tirsdag reagerte Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde kraftig på at de ikke var orientert før saken om IS-kvinnen ble kjent i media.

– Vi ble informert via media, så jeg må si jeg er svært overrasket, sa tidligere justisminister Amundsen til TV 2.

Da nyheten ble offentlig kjent, var Amundsen og Tybring-Gjedde på komitéreise til Nord-Norge sammen med parlamentarisk leder Hans Andreas Limi (Frp).

Heller ikke Limi var orientert, har Frp-politikerne sagt til TV 2.

– Hans Andreas Limi visste ingenting. Det er rart man ikke får informasjon, sa Tybring-Gjedde.

De to sitter i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen hvor utenriksministeren har orientert om saken.

– Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomite ble også orientert om arbeidet med en mulig hjemhenting, sa Eriksen Søreide tirsdag under sin pressekonferanse.

Visst siden oktober

Nå mener Amundsen at utenriksministeren antyder at de tre Frp-toppene har visst. Han baserer det på dette sitatet:

Til VG skriver hun torsdag:

– Som jeg viste til i innledningen jeg holdt på pressekonferansen tirsdag, ble Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité også orientert om arbeidet med en mulig hjemhenting. Det skjedde i begynnelsen av oktober. Av hensyn til sikkerheten for familien og de som deltar i dette arbeidet, har vi ikke kunnet dele detaljer om når og hvordan hjemhentingen skulle gjennomføres, noe jeg også opplyste om i møtet, skriver utenriksministeren.

I artikkelen hevder også parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (KrF) at han har visst siden oktober.

– Allerede i begynnelsen av oktober ble DUFK orientert om regjeringens arbeid med hjemhenting av utenriksministeren. Men det ble aldri sagt noe bestemt om når det skulle skje eller på hvilken måte. Årsaken var hensynet til familiens sikkerhet og de som skulle foreta selve operasjonen, sier Grøvan til TV 2.

Amundsen: Spesielt

– Grøvan har tydelig visst mer enn de parlamentariske lederne og medlemmene av den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen. Det er spesielt, sier Amundsen til TV 2.

Amundsen reagerer sterkt på uttalelsen fra Søreide.

– Søreide har en upresis omgang med fakta. Vi har aldri fått en orientering om at regjeringen har tatt en endelig beslutning om å hente IS-kvinnen til Norge. Det er svært uheldig at utenriksministeren er upresis og antyder at vi visste. Det er svært uryddig, sier Amundsen.