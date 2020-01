Søndag møtes Norge og Sverige i hovedrunden i EM. Fire av de svenske håndballstjernene har åpenbart hatt det litt for gøy under årets mesterskap.

Aftonbladet melder at Jim Gottfridsson, Andreas Nilsson, Lukas Nilsson och Kim Ekdahl Du Rietz gikk på pub i Malmö onsdag og drakk vin og drinker, uten at ledelsen var klar over det.

Torsdag måtte de be om unnskyldning til resten av lagkameratene og ledelsen.

– Det var upassende gjort av dem, sier teamleder Jan Karlsson til Aftonbladet.

De fire spillerne tok seg en liten fest da laget hadde to dager på rad uten kamp, og fikk fri onsdag kveld.

Kilder forteller til den svenske avisen at spillerne drakk helt åpenlyst foran de andre gjestene, og virket ikke brydd. De skal derimot ikke ha oppført seg overstadig beruset og forlot puben da den stengte ved midnatt.

Det svenske forbundet vil nå diskutere om de skal innføre strammere alkoholregler innad i landslaget etter hendelsen.

Karlsson sier at spillerne ikke vil straffes av landslaget, og at det foreløpig ikke er kommet noen straff fra det svenske forbundet heller. Men Karlsson er likevel ikke fornøyd med oppførselen.

– Alle forstår at folk blir oppmerksomme og at det kan misforstås. Hva hadde de i glasset? Hvor mange glass var det? Det er viktig at man tenker seg om, sier han.