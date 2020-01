Fra tribunen kunne Norges landslagssjef Christian Berge se Ungarn slå Island – og samtidig sende Danmark ut av håndball-EM.

– Jeg ble litt sjokkert, for Island hadde så bra kontroll i første omgang. Så snudde kampen helt. Det var litt «X-Files»-følelse at Danmark røk ut, sier Berge til TV 2.

Det gjorde også at det ble noen endringer på forberedelsene, for da Berge snakket med TV 2 før onsdagens kamper, var han 90 prosent sikker på at Island skulle slå ungarerne og ta med seg Danmark videre.

– Jeg tror det er mange videotimer for Berge og Børge (Lund, assistent) som går ut der. Det var et lag vi hadde forberedt oss på å møte, sier Christian O'Sullivan til TV 2.

– Danmark ... Den filen legger jeg bort, den skal jeg ikke se mer på, sier Berge lattermildt.

Berge måtte «snu hodet»

Landslagssjef Berge innrømmer også at det ble hektisk på grunn av overraskelsen med Ungarn som gruppevinner og dansk EM-exit.

– Jeg skrev ned alt Island gjorde i første omgang, mens jeg bare hadde et halvt øye på Ungarn. Så snudde alt i andre omgang. Heldigvis klarte Ungarn å gå forbi ganske tidlig i andre omgang, så jeg fikk snudd hodet litt, sier han.

Derfor går også første kamp i hovedrunden mot Ungarn, ikke Island.

– Jeg var rimelig sikker på Island først, så det ble en travel natt for meg, men nå begynner jeg å få styr på det, sier Berge dagen før møtet med Ungarn.

Men han understreker at de er forberedt på overraskende vendinger.

– Det blir alltid det. Både i 2017 og 2018 var det alltid et eller annet. Vi prøver å være forberedt på det aller meste. Som Zeljko (Tomac, assistent) sier: Den eneste gangen du skal bli overrasket er når det kommer en traktor på banen. Vi skal være forberedt på alt, sier Berge.

Slik skal de slå Ungarn

Ungarn har overrasket i mesterskapet så langt med tre poeng fra kampene mot Island og Danmark. Derfor kommer de til hovedrunden med to poeng, slik også Norge og Slovenia gjør.

– Vi skal unngå masse dueller én mot én i lav fart, for de er sterke og fysisk gode. De står også langt fremme i forsvar og har en bra målvakt, så vi skal velge oss sjansene. Det er ofte sånn at en god sjanse fører til en enda bedre en, sier Christian Berge om neste motstander.

Selv om det ble en noen uventede vendinger og en travel natt, forsikrer de norske landslagsgutta at de er klare for hva som venter i Malmö.

– Vi møtte Ungarn sist i VM i Frankrike, så det er ikke et nytt lag. Vi vet også at Ungarn fort er en mulig motstander i en OL-kvalifisering også, så vi kjenner Ungarn. Vi kjenner også Island godt. Det er en overraskelse at Danmark er ute, men vi skal være godt forberedt på Ungarn, sier O'Sullivan.

– De har gode skyttere, en god linjespiller i Bence Bánhidi som er vanskelig å stoppe og som dominerte mot Island, og det er et lag som har spilt bedre og bedre. Samtidig spiller de hardt og fysisk i forsvar, og det er et høyt og stort lag, sier Christian O'Sullivan.