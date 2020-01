Se Liverpool - Manchester United søndag fra kl.17.00 (kampstart 17.30) på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Imponerende 20 trepoengere på 21 kamper er Liverpools fangst i Premier League denne sesongen. Laget fra Merseyside har ikke tapt en eneste kamp så langt.

Men én uavgjort har det blitt, mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United 20. oktober.

– Ja, fordi jeg var skadet, sier Mohamed Salah til TV 2.

Han ler godt av sin egen kommentar, før han blir mer alvorlig.

– Nei, jeg synes de spilte en god kamp mot oss. Vi hadde en sjanse til å vinne kampen og var uheldige, så det kan skje at kampen (på søndag) ender uavgjort. Nå er tid for å ha fokus på den neste kampen, og vinne den.

– På tide nå



Den neste kampen mot det eneste laget som har tatt poeng fra Salah og Liverpool denne sesongen, er førstkommende søndag.

Egypteren har scoret ti mål denne sesongen. Totalt har han satt 64 baller i nettet for Liverpool. Da han var i Chelsea scoret han to. Han har imidlertid til gode å score mot Manchester United.

– Er det noe du ønsker å krysse av listen?

– Ja, det er det. Jeg har scoret mot de fleste lag, det er kanskje to-tre lag jeg ikke har scoret mot siden jeg kom til Premier League og Manchester United er et av de lagene. Jeg mener det er på tide å gjøre det, så forhåpentligvis vil det skje på søndag.

– Er det en ekstra motivasjon for dere fordi United er det laget som har tatt poeng fra dere?

– Nei, jeg synes ikke det. Jeg tror vi er motiverte nok som det er allerede, fordi det er Liverpool og Manchester United, og det er stort nok til å motivere oss.

Men til det kjedsommelige ser de også på dette oppgjøret som en «helt vanlig kamp», noe Jürgen Klopp ved flere anledninger har nevnt som Liverpools styrke.

– Selvfølgelig forstår vi følelsen fansen sitter med, at de vil vinne denne kampen. Hele byen ønsker å vinne denne kampen. Men til syvende og sist handler det om tre poeng for oss, sier Salah.

For det sitter i hodet å gjøre det så bra som Liverpool har gjort det de to siste sesongene. Det mener i hvert fall Klopp som kaller spillerne for «mentalitets-monstre».

– Hva mener Klopp med det?

– Det han mener er at vi er sulten. Vi ønsker å vinne. Vi ønsker å skrive historie. Ikke bare for oss selv som spillere, men for klubben. Vi gjorde det i fjor da vi vant Champions League, sier Salah.

Og i år...

– Vi ønsker å vinne Premier League i år, og forhåpentligvis vinne Champions League igjen også. Alle vil spille, alle er veldig motiverte, alle er glade for å spille hvert eneste minutt. Vi ønsker å få til noe spesielt, og forhåpentligvis er vi på god vei til det.