– Vi står på den regjeringsplattformen vi har inngått, og vi ser ingen grunn til å endre den, sier Grande til NTB.

Frp truer med å forlate regjeringen dersom ikke en liste med krav blir innfridd. NTB har fått bekreftet at kravene trolig vil innebære en form for reforhandling av Granavolden-plattformen.

Ifølge Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim vil Frp kun være fornøyd med politiske gjenytelser som kommer i tillegg til regjeringsplattformen, etter at regjeringsflertallet mot Frps vilje besluttet å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn fra Syria. Det ene barnet skal ha en alvorlig sykdom.

– Jeg står veldig godt i avgjørelsen om å hente hjem det barnet. Det har ikke vært tvil i mitt hjerte noen gang på at det var en riktig avgjørelse, sier Grande.

Også KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier det er uaktuelt å innfri nye krav fra Frp.

– Det at regjeringen hjelper et sykt barn med helsehjelp, er ikke et grunnlag for at Frp skal kunne presse igjennom en ny kravliste. De fire partiene er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den, sier KrF-lederen.