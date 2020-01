Giuliani-kontakt: Donald Trump visste om Biden-press i Ukraina

Forretningsmannen Lev Parnas' uttalelser, som kom i et intervju med TV-kanalen MSNBC, vekker oppsikt og går rett til kjernen av riksrettssaken mot Donald Trump.

Parnas sier han fremsatte et ultimatum overfor Ukrainas påtroppende president, Volodymyr Zelenskyj, på vegne av Rudy Giuliani: Ingen høytstående amerikanske tjenestepersoner kom til å delta på innsettelsen hans, og kritisk viktig amerikansk militærstøtte ville bli holdt tilbake dersom en etterforskning av Biden ikke ble kunngjort.

Ble holdt oppdatert jevnlig

Parnas sier også at Trump var klar over Giulianis innsats for å sikre en etterforskning av den demokratiske presidentkandidaten i Ukraina og at presidenten ble holdt oppdatert jevnlig.

Parnas sier han ikke gjorde noe uten Giuliani eller Trumps samtykke.

– President Trump visste nøyaktig hva som foregikk, sa Parnas.

I riksrettssaken har republikanerne fremholdt at Trumps tilbakeholdelse av militær støtte til Ukraina ikke var for å presse fram en etterforskning av Biden som en gjentjeneste.

Dersom det Parnas sier er sant, kan det styrke demokratenes sak mot Trump. Så langt har imidlertid det republikanske flertallet i Senatet avvist materialet som har kommet fram i etterforskningen, og ser ut til å slutte rekkene i forsvaret av presidenten.

Amerikansk kontrolletat mener Trump brøt loven

Torsdag ble det også kjent at den amerikanske kontrolletaten Government Accountability Office (GAO) konkluderer med at Trump brøt loven da han holdt militærstøtten til Ukraina tilbake.

Etaten inngår i den amerikanske riksrevisjonen og rapporterer direkte til Kongressen.

Avgjørelsen kommer samtidig som Senatet åpner behandlingen av riksrettssaken mot Trump, skriver The Washington Post.

Det hvite hus uenige

Loven som ifølge GAO er brutt, gjelder hvordan Det hvite hus disponerer penger som er bevilget av Kongressen. Presidenten kan ikke bytte ut Kongressens politiske prioriteringer som er nedfelt som lov, med sine egne politiske prioriteringer, ifølge GAO.

Det hvite hus er uenige i konklusjonen. De kritiserer kontrolletaten for å forsøke å gjøre seg relevante og plassere seg selv inn «dagens kontrovers i mediene».

Ukraina etterforsker overvåking

Intervjuet ble gjort i etterkant av en stor offentliggjøring av materiale Demokratene i Representantenes hus har innhentet i etterforskningen av Trump. Tekstmeldinger sendt mellom Parnas og en republikansk kongresskandidat har blant annet reist spørsmål om mulig overvåking av USAs Ukraina-ambassadør Marie Yovanovitch. I meldingene diskuteres blant annet muligheter for å få henne vekk.