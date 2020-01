Influenser og TV 2-programleder Martine Lunde (23) møtte kjæresten Aleksander Sæterstøl (23) da de begge deltok på Paradise Hotel i 2017.

Paret deltok også sammen i Skal vi danse i 2018, der Aleksander til slutt røk ut etter en dramatisk kjæresteduell.

Tidligere har Lunde og Sæterstøl sett seg nødt til å svare nysgjerrige blogglesere på spørsmål om de fortsatt er sammen. Nå har ryktene begynt å svirre igjen.

Avstandsforhold

Et bilde av Martine Lundes Facebook-profil har den siste tiden versert i sosiale medier. På bildet kan man se at Lunde står oppført med status som singel på Facebook.

Dette bildet har skapt nye spekulasjoner.

Bildet har ført til nye spekulasjoner om forholdet mellom de to er over. TV 2 tok kontakt for å høre om det var hold i ryktene, men det kan Lunde avkrefte.

– Jeg har aldri stått oppført som i et forhold på Facebook, sier Lunde, som akkurat nå er i Bergen for å besøke kjæresten.

– Aleksander og jeg er i et avstandsforhold. Noen ganger er vi borte fra hverandre i tre uker uten å se hverandre.

– Sliten av ryktene

Lunde, som i fjor ble programleder for TV 2-programmet Glow Up, er lei av ryktene om at det skal være slutt mellom henne og Aleksander.

– Ryktene begynner å svirre hver gang vi reiser fra hverandre. Jeg begynner å bli sliten av ryktene som går om at vi ikke er sammen lenger, sier Lunde.

– Vet du hvor ryktene kommer fra?

– Jeg har ingen aning om hvor ryktene startet denne gangen.