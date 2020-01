Fra barneskolelærer til «den norske Lewinsky»: – Skammer meg

I 1998 ble daværende president Bill Clinton stilt for riksrett. Han var tiltalt for å ha forhindret Kongressens arbeid og løyet under ed om forholdet til den daværende praktikanten Monica Lewinsky.

Mens Clinton ble frifunnet, er sitatet «I did not have sexual relations with that woman» fortsatt det mange husker best fra hans tid som president.

Ble verdenskjent

Få husker saken bedre enn Ingeborg Heldal. Et kort møte med Clinton under presidentens norgesbesøk gjorde den daværende barneskolelæreren til verdenskjendis.

– De ønsket at det skulle stå barn på Slottsplassen, og jeg sto der jeg fikk beskjed om. Han stoppet i et halvt minutt og slo av en bitteliten prat, forteller Heldal under denne ukens Trumps Verden.

Til tross for det korte møtet, legger ikke Heldal skjul på at hun ble sjarmert av presidenten.

– Han utstrålte makt, han var karismatisk, han var USAs sittende president og verdens mektigste mann. Han gjorde veldig inntrykk, sier Heldal om Clinton.

SKANDALE: Forholdet mellom praktikanten Monica Lewinsky og president Bill Clinton endte i riksrett. Foto: AFP ØYEBLIKKET: Under et norgesbesøk snakket Clinton med læreren Ingeborg Heldal. Samtalen gjorde Heldal verdensberømt. Foto: Knut Falch

Den korte samtalen ble grundig dokumentert av TV-kameraene på Slottsplassen, og resulterte i et voldsomt medietrykk for barneskolelæreren. Heldal ble kalt en «norsk Lewinsky-kopi», og både norske og internasjonale medier spekulerte i om det var et forhold mellom barneskolelæreren og presidenten.

Skammer seg

Heldal beskriver opplevelsen som «absurd», og 21 år senere er hun åpen om at hun angrer på hvordan hun håndterte situasjonen.

– I stedet for å bli krenket på mine egne og på Monica Lewinskys vegne, var jeg opptatt av å distansere meg fra henne. Jeg ville ikke bli sammenliknet med henne, hun var en skamplett som ble kastet under bussen av Bill Clinton. forteller Heldal.

Lewinsky har tidligere snakket ut om den tøffe tiden etter forholdet med presidenten og hvordan hun opplevde å bli gjort til syndebukk for å redde Clintons omdømme. Heldal angrer på at hun ikke benyttet oppmerksomheten til å støtte Lewinsky og påpeker at mye har forandret seg siden 1999.

– Dette var lenge før metoo, i en tid hvor maktmisbruk i politikken kanskje fikk florere friere. Jeg hadde et behov for å si at jeg absolutt ikke er som Monica Lewinsky og det skammer jeg meg litt over i dag, forteller Heldal.