Den dramatiske brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn tidligere denne måneden fikk et voldsomt omfang. Svært mange biler fikk så store skader at de kjapt ble kondemnert. Nå begynner bransjen å få en totaloversit og her ligger det an til massive utbetalinger.

I en melding fra Tryg Forsikring heter det at de frykter at alle de 1.300 bilene i parkeringshuset på Sola må kondemneres.

Bilene har stått i sterk varme og røyklukt, og trolig kan alle bilene være totalskadd. Prisen kan bli mer enn 320 millioner kroner.

Største og dyreste bilbrann

– Med tanke på at det ble over tusen grader inne i bygget, og at vel 1.300 biler har stått i en voldsom sterk røyklukt i halvannen uke, frykter vi at alle bilene kan bli kondemnert. Selv de bilene som på avstand fremstår som uskadd, kan ha lukt- og sotskader som ikke vil la seg fjerne, sier Jostein Tendenes, takstmann i Tryg Forsikring.

Han er en av flere takstmenn som har jobbet på stedet med å hjelpe kunder som er berørt av det som trolig er Norges største og dyreste bilbrann noensinne. Trolig representerer de 1.300 bilene verdier for over 320 millioner kroner.

Parkeringshuset på Sola har omfattende skader etter brannen. Kanskje må deler av det eller hele P-huset rives.

Tok ut biler med robot

Det er ennå usikkert om hele eller deler av parkeringshuset skal rives, det blir trolig avgjort i morgen, fredag.

Tryg Forsikring har fått inn 120 skadesaker i forbindelse med brannen, og har fortsatt stående 65 biler inne i parkeringshuset. Noen få biler er tatt ut ved hjelp av en robot, men dette arbeidet er stilt i bero inntil videre.

Forsikringsselskapet Gjensidige opplyste i forrige uke at de hadde tatt forholdsregler også rundt biler parkert utenfor parkeringshuset.

Hvis stoffer som sot først blir dratt inn i bilens klimaanlegg, kan det være en stor jobb å bli kvitt lukten. I verste fall koster det mer å utbedre dette, enn bilen er verdt.

Ikke enkelt å rense

– På parkeringsområdene som er utendørs har mange biler fått sot på bilen. Vi blir med ut og gjør en nøye vurdering av om bilen kan starte trygt. Er det sot på bilen, kan nemlig soten bli dratt inn i friskluftanlegget – hvis dette begynner å gå – og gi luktskader inni kupeen. Denne lukten er vanskelig å fjerne. Hvis bilen ikke kan brukes med én gang, sørger vi for at bilen blir sendt til forsvarlig og fagmessig rens, vask og polering, fortalte informasjonssjef Sigmund Clementz i Gjensidige.

Å fjerne lukt som dette er nemlig ikke nødvendigvis veldig enkelt. I verste fall må hele friskluftanlegget i bilen demonteres og byttes. Det betyr veldig mange timers jobb og også kostbare deler. Begynner bilen å få noen år på baken, er det ikke sikkert verdien overstiger det en slik jobb koster.

