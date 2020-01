Det er ikke bare på banen at det er store overraskelser under EM, for når de norske håndballgutta får se ungdomsbilder av trener Christian Berge, knekker de sammen.

– Det er en stor overraskelse at det kunne bli okay, sier Sander Sagosen.

– Der ser han ut som en trønder, i hvert fall. Han har fått bedre stil med årene, sier Gøran Johannessen.

– Den er rå, den er helt rå. Han gjorde akkurat det samme som meg; sparte til kjempelangt hår under russetiden. Det er akkurat som det skal være, sier Magnus Abelvik Rød på bildet av sjefen som russ.

FOTO: Privat FOTO. Privat

Spekulerer i mulig Berge-søster

Men konfirmasjonsbildet får guttene til å lure på om Berge har en søster.

– Er det seriøst Berge? Det er ikke søsteren? Jeg trodde ikke det var Berge. Christian Berge, liksom? Jeg tror det er en søster inni bildet. Det er sterkt. Det er fryktelig fargevalg av ham, men sånn var det før tydeligvis, sier Magnus Abelvik Rød.

– Det ser mer ut som en jente, sier Alexander Blonz.

– Er det Christian Berge eller søsteren? Jeg vet ikke, sier Johannessen.

Norges landslagssjef har for ordens skyld tre brødre, ingen søstre.

– En kjekk, ung herremann, sier Torbjørn Bergerud om konfirmasjonsbildet, før det kommer en latterkule.

Sagosen vil ha Berge-sveisen tilbake

Nå leder Christian Berge laget som av mange er regnet som den store gullfavoritten i EM etter at Frankrike og Danmark røk ut i gruppespillet.

Spillerne har for lengst satt seg som mål å vinne EM, og de virker ikke å ha mistet troen på sin sjef etter å ha sett ham som langhåret tenåring.

– Det er derfor han har forandret seg, håper jeg. Det er imponerende, faktisk. Jeg skal foreslå at han skal tilbake til det der, sier Sagosen.

– Jeg hadde ikke trodd det når jeg ser på det bildet, men det har heldigvis blitt bedre med årene. Det kan ikke bli verre, sier Gøran Johannessen.

– Han må jo gjøre det (kunne lede Norge til gull). Det er synd hvis vi måttet bytte ham ut nå. Jeg satser på at han har ferdigheten til det, sier Abelvik Rød.

Så gjenstår det å se om TV 2 får flere intervjuer med landslagssjefen.

– Du publiserer ikke det? Det var det siste intervjuet vi hadde, sier Berge lattermildt når han får se ungdomsbildene av seg selv.